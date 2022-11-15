İzmir'in boyozunu hiç böyle yemediniz! Çıtır çıtır yalancı boyoz yapmak çok kolay! Yedikçe yiyeceğiniz boyoz tarifi

Mayısasız olarak yapılan boyoz, sıcak çayların yanına eşlik etmektedir. Favori kahvaltılıklar arasında bulunan ve İzmir'de her sofrada yer alan boyozun evde yapımı oldukça zordur. İşte, yufka ile yapılan yalancı boyoz tarihi haberimizde yer almaktadır YALANCI BOYOZ MALZEMELERİ -6 adet yufka -Yufkaları ıslatmak için: -1 su bardağı sıvı yağ -1 su bardağı su İÇ HARCI -Lor peynir + yağlı peynir karışımı (miktarları -tercihinize kalmış) -Üzeri için: --Yarım su bardağı sıvı yağ -Yarım su bardağı su -1 şişe maden suyu (200 ml) -1 adet yumurtanın sarısı YALANCI BOYOZ YAPILIŞI Zemine serilen yufkanın üzerinde 1 su bardağı sıvı yağ ve su karışımı dağıtılarak yedirilir. Diğer yarısı kapatılır ve D şeklinde yufka elde edilir. Kapatılan yufka 4'e bölünür. Uzun taraflarına peynirli iç harç koyulur ve kenarları kıvrılmadan sigara böreği gibi sarılır. Sar işlemi bittikten sonra gül böreği şeklinde dolanır. Bu işlem her yufka için yapılır. Borcamın içerisine boyozlar sıkıştırılarak konulur. Daha önceden hazırlanan su ve sıvı yağ karışımı üzerine dökülür ardından ise 1 adet maden suyu ilave edilir. Üzerine streç çekilerek 1 gün buzdolabında bekletilir. Fırına vermeden önce üzerine yumurta sarısı sürülür ve önceden ısıtılmış 200 dereceiik fırına verilir. Afiyet olsun.