Mayısasız olarak yapılan boyoz, sıcak çayların yanına eşlik etmektedir. Favori kahvaltılıklar arasında bulunan ve İzmir'de her sofrada yer alan boyozun evde yapımı oldukça zordur. İşte, yufka ile yapılan yalancı boyoz tarihi haberimizde yer almaktadır
Yemek Tarifleri
15 Kasım 2022 - 15:04
İzmir'in boyozunu hiç böyle yemediniz! Çıtır çıtır yalancı boyoz yapmak çok kolay! Yedikçe yiyeceğiniz boyoz tarifi
İzmir'in en sevilen lezzetlerinden olan kahvaltıların vazgeçilmezi boyoz yapımı zor olduğundan çok tercih edilmemektedir. Fakat yalancı boyoz ile evlerde aynı lezzete daha kolayını yapmak mümkün. Yalancı boyoz nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşe detaylar...
Yemek Tarifleri
15 Kasım 2022 - 15:04
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