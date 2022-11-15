Yemek Tarifleri
15 Kasım 2022 - 15:04

İzmir'in boyozunu hiç böyle yemediniz! Çıtır çıtır yalancı boyoz yapmak çok kolay! Yedikçe yiyeceğiniz boyoz tarifi

İzmir'in en sevilen lezzetlerinden olan kahvaltıların vazgeçilmezi boyoz yapımı zor olduğundan çok tercih edilmemektedir. Fakat yalancı boyoz ile evlerde aynı lezzete daha kolayını yapmak mümkün. Yalancı boyoz nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşe detaylar...

Yemek Tarifleri
15 Kasım 2022 - 15:04
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İzmir'in boyozunu hiç böyle yemediniz! Çıtır çıtır yalancı boyoz yapmak çok kolay! Yedikçe yiyeceğiniz boyoz tarifi
Mayısasız olarak yapılan boyoz, sıcak çayların yanına eşlik etmektedir. Favori kahvaltılıklar arasında bulunan ve İzmir'de her sofrada yer alan boyozun evde yapımı oldukça zordur. İşte, yufka ile yapılan yalancı boyoz tarihi haberimizde yer almaktadır

YALANCI BOYOZ MALZEMELERİ

-6 adet yufka

-Yufkaları ıslatmak için:

-1 su bardağı sıvı yağ

-1 su bardağı su

İÇ HARCI

-Lor peynir + yağlı peynir karışımı (miktarları -tercihinize kalmış)

-Üzeri için:

--Yarım su bardağı sıvı yağ

-Yarım su bardağı su

-1 şişe maden suyu (200 ml)

-1 adet yumurtanın sarısı

YALANCI BOYOZ YAPILIŞI

Zemine serilen yufkanın üzerinde 1 su bardağı sıvı yağ ve su karışımı dağıtılarak yedirilir. Diğer yarısı kapatılır ve D şeklinde yufka elde edilir. Kapatılan yufka 4'e bölünür. Uzun taraflarına peynirli iç harç koyulur ve kenarları kıvrılmadan sigara böreği gibi sarılır. Sar işlemi bittikten sonra gül böreği şeklinde dolanır. Bu işlem her yufka için yapılır. Borcamın içerisine boyozlar sıkıştırılarak konulur. Daha önceden hazırlanan su ve sıvı yağ karışımı üzerine dökülür ardından ise 1 adet maden suyu ilave edilir. Üzerine streç çekilerek 1 gün buzdolabında bekletilir. Fırına vermeden önce üzerine yumurta sarısı sürülür ve önceden ısıtılmış 200 dereceiik fırına verilir. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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