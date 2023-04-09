İzmir'in bu ilçelerinde yaşayanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Saat 16.00'a kadar sürecek







8 SAATLİK SU KESİNTİSİ







Bugün İzmir'de yaşayan milyonlarca vatandaş için ilçe ilçe uyarılar yapılarak 8 saat sürecek olan su kesintisine yönelik olarak İZSU tarafından uyarı yapıldı. İZSU, 8 ilçede gerçekleştirilecek olan su kesintisi öncesinde vatandaşların önlem almaları ve su şişelerini önceden doldurmaları konusunda bilgilendirme yaparak mağdur olmamaları için uyarılarda bulundu. İşte o ilçeler...İzmir'de yaşayan vatandaşlar için bugün önemli bir duyuru yapıldı. İZSU tarafından yapılan açıklamada, Buca, Ödemiş, Bornova, Bayraklı ve diğer ilçelerde yaşayanların bugün saat 09:00 ile 16:00 arasında su kesintisi yaşayacakları belirtildi. Tatil beldeleri de dahil olmak üzere 8 ilçede gerçekleştirilecek olan su kesintisi süresince vatandaşların önlem alarak su şişelerini önceden doldurmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı. İZSU'nun açıklamasına göre, kesinti öncesinde ilgili ilçelerde ikamet eden vatandaşlar bilgilendirildi. İzmir'de bugün gerçekleştirilecek olan su kesintisi vatandaşlar için önemli bir konu. Özellikle önceden su şişelerinin doldurulması ve gereksiz su kullanımından kaçınılması gibi önlemler alınması gerekiyor. İZSU'nun vatandaşları önceden bilgilendirmesi ise takdir edilecek bir adım. Kesintinin ardından suyun tekrar verilmeye başlanmasıyla birlikte vatandaşların su şebekesinde oluşabilecek hava sorunlarına karşı da dikkatli olmaları öneriliyor.08.04.2023 tarihinde İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi olacaktır. Kesinti yaşanacak ilçeler ve saatler şunlardır:Bayraklı Osmangazi: 08:30 ile 12:00 arası (yaklaşık 2 saat 30 dakika) Bornova Kazımdirik: 09:00 ile 11:00 arası (yaklaşık 2 saat) Bornova Yeşilova: 09:20 ile 11:20 arası (yaklaşık 2 saat) Bornova Atatürk: 09:30 ile 12:00 arası (yaklaşık 2 saat 30 dakika) Buca Yeşilbağlar, Göksu, Fırat: 09:30 ile 10:30 arası (yaklaşık 1 saat) Kemalpaşa Ören, 75. Yıl Cumhuriyet: 09:20 ile 12:00 arası (yaklaşık 2 saat 40 dakika) Kiraz Cumhuriyet, İstiklal, Yeni: 09:30 ile 12:30 arası (yaklaşık 3 saat) Menderes Sancaklı: 09:00 ile 12:00 arası (yaklaşık 3 saat) Ödemiş Seyrekli, Emirli, Kaymakçı, Çaylı, Kemenler, Mesçitli, Pirinççi, Bademli: 09:00 ile 16:00 arası (yaklaşık 7 saat) Urla Torasan: 08:00 ile 11:00 arası (yaklaşık 3 saat) Siz de belirtilen saatlerde su kesintisi yaşanacak ilçelerde yaşıyorsanız, gerekli tedbirleri almanızı öneririz.