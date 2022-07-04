İzmir'in Menderes Belediyesi tutuklanan isimler kimler? İzmir Menderes ihale operasyonu gözaltına alınan isimler







İzmir Menderes Belediyesi yolsuzluk soruşturması







Suçlamalar önceki döneme ait

İzmir Menderes Belediyesi'nde çıkan "ihaleye yolsuzluk karıştırma" suçundan dolayı 28 kişi hakkında yakalama kararı alındı. Polis ekipleri sabahın erken vakitlerinde aranan kişilerin evlerine operasyon gerçekleştirdi lakin 27 kişi yakalanabildi. Operasyon ile gözaltına alınan kişiler arasında belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürü de yer alıyordu. Menderes Belediye Başkanı'nın açıklamalarına göre bu olayın kendi yönetiminden önceki dönemde yani 2018 yılında meydana geldiği belirtildi.İzmir Menderes Belediyesi'nde çalışan kişilerin yolsuzluk nedeni ile haklarında yakalama kararı çıkarıldığı öğrendi. Karar doğrultusunda 28 kişiden 27 kişi yakalandı.AA'nın haberleri kapsamında soruşturma Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, yolsuzluk suçlamalarına ilişkin olarak "ihaleye fesat karıştırma" doğrultusunda çöp toplama, iş makinesi, araç kiralama ihalelerine usulsüzlük karıştırıldığına dair yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında parmağı olan 28 kişi hakkında yakalama kararı alınırken 27'si yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabahın erken vakitlerinde operasyon düzenleyerek 27 kişiyi tutukladı. Bu kişiler arasında temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin bulunduğu öğrenildi. Kalan bir kişi ise hala aranıyor.Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar bu olayların kendisinden önceki döneme yani 2018 dönemine ait olduğunu belirtirken açıklamalarında şu sözleri kullandı: "Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış, şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebetle konuyla ilgili yasal sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız."