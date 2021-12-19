GÜNDEM
19 Aralık 2021 - 00:26

İzmir Kınık'ta maden ocağı patladı! Çok sayıda işçi göçük altında kaldı..

İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında patlama meydana geldi. Patlamadan hemen sonra maden ocağında göçük oluşurken, içerde bulunan çok sayıda işçi göçük altında kaldı.

GÜNDEM
19 Aralık 2021 - 00:26
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İzmir Kınık'ta maden ocağı patladı! Çok sayıda işçi göçük altında kaldı..
İzmir'in Kınık ilçesine bağlı bağlı Elmadere Mahallesi'nde faaliyette bulunan bir madende bugün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamadan hemen sonra olay arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.




Yetkililerden edinilen bilgilere göre, patlama sırasında göçük altında kalan işçiler ekipler tarafından çıkarılırken, göçükten dolayı meydana gelen gazdan etkilenen 22 işçi, sağlık ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.




İZMİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaşanan olay sonrası yetkililerden gerekli bilgileri aldıktan sonra olayla ilgili açıklama yaptı. Köşger, açıklamasında Kınık ilçesinde meydana gelen kısmi maden göçüğünde madenin tümüyle tahliye edildiğini ve göçük altında hiç bir vatandaşın kalmadığını belirterek, bir kısmı ayakta bir kısmı da yatarak tedavi olan 22 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
 
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