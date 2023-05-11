GÜNDEM
11 Mayıs 2023 - 22:36

İzmir Menderes'te kanlı hesaplaşma: 7 kişi öldü, 2 kişi yaralı!

İzmir Menderes'te faaliyet gösteren bir kahvehanede akşam saatlerinde silahlı kavganın çıktığı bildirildi. Olayda 7 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

GÜNDEM
11 Mayıs 2023 - 22:36
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İzmir Menderes'te kanlı hesaplaşma: 7 kişi öldü, 2 kişi yaralı!


İzmir'in Menderes ilçesinde akşam saatlerinde bir kahvehanede aralarında husumet olan birbirine düşman iki grup toplandı.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Gruplar arasında çıkan tartışma büyüyünce her iki taraf silahlarını çıkardı. Çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



İzmir Menderes'te kanlı hesaplaşma 7 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Silahların birbiri ardına patlaması üzerine olay yerine onlarca polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahale sonrasında yaralılar ambulanslara alınarak çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya ilişkin geniç çapta bir inceleme başlattı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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