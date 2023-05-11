İzmir Menderes'te kanlı hesaplaşma: 7 kişi öldü, 2 kişi yaralı!







7 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI







İzmir'in Menderes ilçesinde akşam saatlerinde bir kahvehanede aralarında husumet olan birbirine düşman iki grup toplandı.Gruplar arasında çıkan tartışma büyüyünce her iki taraf silahlarını çıkardı. Çıkan çatışmada 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Silahların birbiri ardına patlaması üzerine olay yerine onlarca polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahale sonrasında yaralılar ambulanslara alınarak çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya ilişkin geniç çapta bir inceleme başlattı.