YAŞAM
16 Eylül 2022 - 07:57

İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 10 ilde, 121 kişiyi yaklaşık 1 milyon 800 bin lira dolandırarak haksız kazanç elde edilen ileri sürülen 19 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 07:57
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İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi hakkında gözaltı kararı


Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, müştekilere ait ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı "forex" yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları, hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadiyle yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu kişilere yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazanılan parayı alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de 9, ülke genelinde ise 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç ele geçirilen ileri sürülen 19 şüpheliye yönelik İzmir'in yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van illerinde bunun yanı sıra operasyon başlattı. Şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



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Haber Editörü
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