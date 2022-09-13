SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 10:31

İzmir Şehir Hastanesinde geri sayım

İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan İzmir Şehir Hastanesinin ekim ayında bitirilmesi, 2023 şubat ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

SAĞLIK
13 Eylül 2022 - 10:31
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İzmir Şehir Hastanesinde geri sayım


Temeli 2013 yılında atılan ve inşaat çalışmaları 2016'da başlayan Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesinde inşaat çalışmaları sürüyor. Yatırım tutarı toplam 1 milyar 638 milyon TL olan hastanenin, ekim ayında müteahhit firma tarafından bitirilip teslim edilmesi planlanıyor. Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ve çalışmalarla ilgili bilgi alan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Hastanemizin inşaat çalışmaları neredeyse bitmiş durumda. Ekim ayı sonu itibariyle müteahhit firma teslim etmiş olacak. Tabii ki hastaneler diğer kurumlar gibi değildir. Personelin adaptasyonu, eğitimi ve makinelerin kurulması için de yaklaşık 4 aylık bir süreç gerekiyor. İnşallah ekim ayında hastanemiz teslim alınacak. Şubat ayında ise inşallah Cumhurbaşkanımız tarafından açılış yapılacak" dedi.



İkinci çevre yolu projesi üzerinde çalışılıyor

İzmir Şehir Hastanesinin araştırma ve geliştirme hastanesi olarak düşünüldüğünün kaydeden Nasır, "Hastanemiz, vatandaşlarımıza bütün alanlarda hizmet verebilecek durumda olacak. Bütün birimlerin olduğu, her şeyin ince detayına kadar düşünüldüğü, son teknoloji ile donatılmış, yüksek kapasitede akademisyen hocalarımızın olacağı hastanemizde inşallah çok güzel hizmetler vereceğiz. Bölgenin geleceğe yönelik ulaşım projeksiyonunda ikinci çevreyolumuz da Menemen-Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere Viyadüğü'nden başlayacak, Doğançay Mezarlığı ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin kuzey istikametinden geçecek. Pınarbaşı Ambarlar semtine kadar olan projenin çalışmaları son hızıyla devam etmekte. Bu projede 2023 yılında ihale aşamasına getirilecektir" ifadelerini kullandı.

"Ege Bölgesinin en büyük hastanesi olacak"

Nasır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı, korona virüs salgını döneminde eskisine göre daha faydalı anlaşıldı. Pandemi döneminde sağlıkta geldiğimiz noktaya bütün dünya tanık oldu. İzmir Şehir Hastanemiz; Ege Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin dördüncü büyük hastanesi olacak. İlk etapta 5 bin sağlık personeli, 2 bin çalışan ile hizmete başlanacak. Hasta ve refakatçiler ile birlikte günde 75 bin kişiye hizmet vereceğiz."

İzmir Şehir Hastanesi

İzmir Şehir Hastanesi, 628 bin metrekare kapalı alan ve 120 bin metrekare oturum alanına sahip olacak. 367 yoğun bakım yatağı olmak suretiyle 2 bin 60 yatak kapasitesi, 54 ameliyathane, 456 poliklinik odası ile hizmet verecek olan hastanede, 300 yataklı 85 bin metrekarelik fizik tedavi hastanesi, 100 yataklı 25 bin metrekarelik yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi yer oynuyacak. Hastanede 4 bin 828 araç kapasiteli 20 bin metrekarelik açık otopark ve 165 bin metrekarelik kapalı otopark alanları da bulunacak. Bunun yanında 2 heliport sahası da yer oynuyacak. Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra bir adet 480 kişilik, bir adet 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası planlandı. Çoğunluğu tek kişilik odalardan oluşan hastanede en fazlaca iki kişilik odalar bulunacak. Son deprem yönetmeliğine göre yapılan hastanede bin 301 de deprem izolatörü yer almakta.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Migren ağrısına ne iyi gelir nasıl geçer? Migren ağrısı için hayat kurtaracak doğal çözüm!
Migren ağrısına ne iyi gelir nasıl geçer? Migren ağrısı için hayat kurtaracak doğal çözüm!
Japon doktorun uzun yaşam sırrı açıklandı! 105 yaşına kadar yaşayan o isimin ölmeden önce bıraktığı 6 öğüt...
Japon doktorun uzun yaşam sırrı açıklandı! 105 yaşına kadar yaşayan o isimin ölmeden önce bıraktığı 6 öğüt...
'Bağışıklığı güçlü tutmanın en önemli yolu yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor'
'Bağışıklığı güçlü tutmanın en önemli yolu yeterli ve dengeli beslenmekten geçiyor'
'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına hızlı ve kesin evde doğal tedavi yöntemleri
Boğaz ağrısı için ne iyi gelir, nasıl rahatlatılır? Boğaz ağrısına hızlı ve kesin evde doğal tedavi yöntemleri
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına deva olan çay, bitki, çorba ve yiyecekler
Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına deva olan çay, bitki, çorba ve yiyecekler
Son Haberler
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların izlediği dizi hakkında yeni gelişme!
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların...
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon yeni oyuncular duyuruldu
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat...
Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar için sendikalardan tazminat talebi...
Artan kira bedelleri sendikaları harekete geçirdi! Büyükşehirlerde...
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek... En büyük korkum dedi ve paylaştı!
Selçuk Geçer paylaştı! Bu tahmin tüm hesapları değiştirecek......
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören...
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan Yasak Elma yeni bölüm tarihi
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlanan...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın filmiyle meşhur olmuştu... Ece Alton yıllar sonra...
Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın...
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum yüzlü yakışıklı Çalışkan Ahmet yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!
Çalışkan Ahmet olarak tanıyoruz onu, bir de şimdi görün... Masum...
Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'
Bakan Kurum: 'Açıklanacak sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek'
Kadınların turşu mesaisi başladı
Kadınların turşu mesaisi başladı
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore edildi
Bin 500 yıl öncesine ait, Antik kentin mozaikle süslü hamamı restore...
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Gümüşhane’de İran uyruklu aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a geçti yer yerinden oynayacak! Yıldız oyuncunun yeni rolü çok konuşulacak
Bu transfer çok konuşulur... Teşkilat dizisinden Kuruluş Osman’a...
Süper Lig'de kalesini gole kapatanlar zirvede!
Süper Lig'de kalesini gole kapatanlar zirvede!