İzmirliler 48 saat dikkat! MGM uyardı. Fırtına geliyor...













Fırtına başlama-bitiş zamanı : 26.02.2023 10:00 – 27.02.2023 20:00



Rüzgar Hızı Sınıflandırması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir için aman dikkat dedi! 2 gün boyunca vatandaşın özellikle yarın saat 10:00 ve ertesi gün 20:00 saatleri arasında uyarılara uyması gerektiğini vurguladılar. İzmir'li vatandaşın 2 gün sürmesi beklenen fırtına için önlemlerini almasını, olası bir duruma karşı hazırlıklı olunması gerektiği açıklandı. Konuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklama paylaşan İzmir Valiliği, fırtına beklendiğini açıkladı.Valilik yaptığı açıklamada ; "26.02.2023 tarihi sabahın ilk ışıkları ile etkisini gösterecek fırtınanın, merkez ilçeler ve Çeşme, Menderes, Urla, Karaburun, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Bayındır, Tire, Kemalpaşa, Dikili, Aliağa, Foça, Kırık ve Bergama ilçelerinini güney yönünden kuvvetli rüzgar ile fırtınanın 50-80 km/sa, yer yer 90 km/sa olabileceğini, fırtına beraberinde, ulaşım aksamaları, ağaçların devrilmesi, çatı uçması, soba veya doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşımızın hazırlıklı ve tedbiri elden bırakmaması gerekmektedir."10,8-17,1 m/s ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/sa ~ 6-7 bofor17,2-20,7 m/s ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/sa ~ 8 bofor20,8-24,4 m/s ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/sa ~ 9 bofor24,5–28,4 m/s ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/sa ~ 10 bofor