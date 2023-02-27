YAŞAM
27 Şubat 2023 - 10:04

İzmirliler 48 saat dikkat! MGM uyardı. Fırtına geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmililere çağrıda bulundu. 48 saat boyunca vatandaşın tedbiri elden bırakmaması, uyarılara uyması gerektiği açıklayan ekipler, fırtınanın yakladığını belirtti. İşte detaylar...

YAŞAM
27 Şubat 2023 - 10:04
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İzmirliler 48 saat dikkat! MGM uyardı. Fırtına geliyor...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir için aman dikkat dedi! 2 gün boyunca vatandaşın özellikle yarın saat 10:00 ve ertesi gün 20:00 saatleri arasında uyarılara uyması gerektiğini vurguladılar. İzmir'li vatandaşın 2 gün sürmesi beklenen fırtına için önlemlerini almasını, olası bir duruma karşı hazırlıklı olunması gerektiği açıklandı. Konuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklama paylaşan İzmir Valiliği, fırtına beklendiğini açıkladı. 

 



fırtına

 

Valilik yaptığı açıklamada ;

"26.02.2023 tarihi sabahın ilk ışıkları ile etkisini gösterecek fırtınanın, merkez ilçeler ve Çeşme, Menderes, Urla, Karaburun, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Bayındır, Tire, Kemalpaşa, Dikili, Aliağa, Foça, Kırık ve Bergama ilçelerinini güney yönünden kuvvetli rüzgar ile fırtınanın 50-80 km/sa, yer yer 90 km/sa olabileceğini, fırtına beraberinde, ulaşım aksamaları, ağaçların devrilmesi, çatı uçması, soba veya doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşımızın hazırlıklı ve tedbiri elden bırakmaması gerekmektedir."

 

izmir

 

Fırtına başlama-bitiş zamanı : 26.02.2023 10:00 – 27.02.2023 20:00 


Rüzgar Hızı Sınıflandırması

 

Kuvvetli Rüzgar 10,8-17,1 m/s ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/sa ~ 6-7 bofor

 

Fırtına 17,2-20,7 m/s ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/sa ~ 8 bofor

 

Kuvvetli Fırtına 20,8-24,4 m/s ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/sa ~ 9 bofor

 

Tam Fırtına 24,5–28,4 m/s ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/sa ~ 10 bofor

EDİTÖR
Yagmur ARAZ
Yagmur ARAZ
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