YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:34

İzmit'te olaylı gece: Kavga eden gruba biber gazlı müdahale

İzmit'te iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri polise mukavemet gösterince ekipler biber gazıyla müdahalede bulundu. Olayda iki şahıs gözaltına alındı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:34
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İzmit'te olaylı gece: Kavga eden gruba biber gazlı müdahale


Olay, İzmit ilçesi Fevziye Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yürüyüş yolu üzerinde bilinmeyen bir sebeple iki grup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O esnada bölgede devriye atan bekçi ve polis ekipleri kavgaya müdahalede bulundu.

Taraflardan biri bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken, emniyet güçlerine mukavemet gösterdi. Grup, bekçi ve polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi sonrası bölgeden uzaklaştırıldı. Tekrar olay mahaline gelen gruptan polis ekiplerine mukavemet gösteren iki şahıs gözaltına alındı.
Şahıslar polis merkezine götürülürken polis mevzu ile ilgili inceleme başlattı.



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Haber Editörü
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