YAŞAM
02 Aralık 2021 - 00:36
Güncelleme: 02 Aralık 2021 - 00:36

İzmit'te otomobilleri tırın altına giren 3 genç yaşamını yitirdi!

İzmit'te meydana gelen bir kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarında park halinde duran tırın altına girdi. Yaşana feci kazada otomobilde sıkışan 3 genç yaşamını yitirdi.

YAŞAM
02 Aralık 2021 - 00:36
Güncelleme: 02 Aralık 2021 - 00:36
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İzmit'te otomobilleri tırın altına giren 3 genç yaşamını yitirdi!
İzmit’e bağlı Yenişehir Mahallesi D-605 Karayolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Macit'in (18) kullandığı 41 RR 510 plakalı Volkswagen marka bir otomobil, yol kenarında park halinde duran 41 AIK 568 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altına sıkıştı.







Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içine sıkışan sürücü Ahmet Macit (18), Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural'ı (20) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine sevk ettiler. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde 3 gencin kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlediler.



Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken 18 yaşındaki Ahmet Macit'in ehliyetini daha 1 ay önce aldığı ortaya çıktı.
 
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