YAŞAM
19 Eylül 2022 - 17:34

İznik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 17:34
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İznik'teki orman yangını kontrol altına alındı


Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir Yolu tarafındaki ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Kırsal Derbent mahallesi yakınlarında, görgü tanıklarının kısa sürede itfaiye ekiplerine haber vermesi ile karadan ve havanda müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, havadan bir helikopter de çalışmalara destek oldu.



İznik Derbent mahallesinde başlayan yangına 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 18 personel ile müdahale edildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmasının sürdüğünü kaydettiler.

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Haber Editörü
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