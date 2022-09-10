Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir izolasyon deposunda yangın çıktı. Dumanları gören depo sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yangın, daha çok büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için olay mahalinde inceleme yapıldı.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 14:56
İzolasyon deposunda yangın
Elazığ'da izolasyon deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 14:56
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