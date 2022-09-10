İzolasyon deposunda yangın

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir izolasyon deposunda yangın çıktı. Dumanları gören depo sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yangın, daha çok büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebini belirlemek için olay mahalinde inceleme yapıldı.