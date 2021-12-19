İzzet Altınmeşe'nin acı günü! Oğlu Ali Murat hayatını kaybetti..

Türk halk müziğinin başarılı sanatçılarında İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe, hayatını kaybetti. Bir program için Mersin'de olan oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin Yenişehir ilçesinde bulunan Limonluk Mahallesi'nde kaldığı bir apartmanın 11'inci katından aşağı düşerek öldüğü bildirildi.
Çevrede bulunan vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan birini görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden kişinin Ali Murat Altınmeşe olduğunu belirlediler.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynayan Ali Murat Altunmeşe'nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken polis olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.
Çevrede bulunan vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan birini görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden kişinin Ali Murat Altınmeşe olduğunu belirlediler.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynayan Ali Murat Altunmeşe'nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken polis olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.