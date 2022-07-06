Jackson Muleka ne zaman İstanbul'a geliyor, uçağı saat kaçta? Beşiktaş'ın yeni transferi Muleka yarın İstanbul'da







Beşiktaş'ın transferi







Beşiktaş'ın yeni golcü transferi ile anlaşma sağlandığı ve İstanbul'a geleceği müjdesi taraftarlarla paylaşıldı. Siyah beyazlı takıma yapılan yeni transfer ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Beşiktaş 22 yaşında olan Muleka ile 5 senelik bir anlaşma imzalayacak. Jackson Muleka Beşiktaş'a transfer edilmeden önce Kasımpaşa'da kiralık olarak oynamıştı. Muleka'nın bonservisi Standart Liege isimli takımdan 3.5 milyon euroya alındığı da edinilen bilgiler arasında.Beşiktaş'ın bir diğer golcü transferi de Wout Weghorst olmuştu. Muleka'nın yarın İstanbul'a geleceği ve anlaşmaların imzalanacağı açıklandı.