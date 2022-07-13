James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin en derin görüntüsü geldi! NASA paylaştı

Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzakta evrenin derinliklerini araştıran James Webb Uzay Teleskobu, evrenin en derin ve net fotoğrafını çekti. Teleskobun çektiği görüntüler NASA tarafından dünyayla paylaşıldı. Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü teleskobu sayılan, 31 yaşındaki Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçeceği düşünülen James Webb Uzay Teleskobu; NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının ortak çalışmalarıyla hazırlandı.
James Webb Uzay Teleskobu'nun 6 aylık hazırlık aşamasının ardından evrenin ilk derin ve net görüntüsünü çekti. Bu görüntüler geleceğin bilim görevinin başlangıcı sayılıyor. Uzayın derinliklerinde görev yapacak olan Webb, yüksek optik performans sergileyerek beklentilerin üzerine çıktı.