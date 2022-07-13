BİLİM
13 Temmuz 2022 - 13:13

James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin en derin görüntüsü geldi! NASA paylaştı

Bir süre önce uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin ve net görüntüsünü çekti. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından paylaşılan görüntü bilim dünyasına bomba gibi düştü. İşte o görüntüler…

BİLİM
13 Temmuz 2022 - 13:13
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James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin en derin görüntüsü geldi! NASA paylaştı


Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzakta evrenin derinliklerini araştıran James Webb Uzay Teleskobu, evrenin en derin ve net fotoğrafını çekti. Teleskobun çektiği görüntüler NASA tarafından dünyayla paylaşıldı.

Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü teleskobu sayılan, 31 yaşındaki Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçeceği düşünülen James Webb Uzay Teleskobu; NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının ortak çalışmalarıyla hazırlandı.



James Webb Uzay Teleskobu'nun 6 aylık hazırlık aşamasının ardından evrenin ilk derin ve net görüntüsünü çekti. Bu görüntüler geleceğin bilim görevinin başlangıcı sayılıyor. Uzayın derinliklerinde görev yapacak olan Webb, yüksek optik performans sergileyerek beklentilerin üzerine çıktı.

Webb Uzay Teleskobu

Yaşanabilir gezegenler arayacak!

Uzayda evrenin oluşumuyla ilgili araştırma yapacak olan James Webb Uzay Teleskobu, yaşanabilir başka gezegenler de arayacak. Şimdiye kadarki en gelişmiş uzay teleskobu sayılan James Webb Uzay Teleskobu, 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'nın ardından oluşan ilk yıldızları inceleyecek.

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bu görüntüler NASA tarafından, Beyaz Saray'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'a gösterildi. Jamess Webb Teleskobu'nun çektiği diğer görüntülerin devamıysa bugün NASA tarafından yayınlanacak.

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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