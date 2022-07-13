BİLİM
13 Temmuz 2022 - 14:03

James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler geldi! Evrenin derinliklerinde çekilen görüntüleri NASA paylaştı

Birkaç ay önce uzaya fırlatılan ve evrenin en gizemli noktalarını keşfetmesi amaçlanan James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler geldi. Evrenin en derininde çekilen ilk ve en net görüntü dün NASA tarafından paylaşıldı. Webb teleskobu tarafından çekilen diğer görüntüler de bugün tün dünya ile paylaşıldı. İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği o büyüleyici görüntüler…

BİLİM
13 Temmuz 2022 - 14:03
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James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler geldi! Evrenin derinliklerinde çekilen görüntüleri NASA paylaştı


Şimdiye kadarki en gelişmiş uzay teleskobu kabul edilen James Webb Uzay Teleskobu uzaydaki görevine devam ediyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği, evrenin en derin ve en net görüntüsü kabul edilen görüntüler dün NASA tarafından dünyayla paylaşıldı. Bunun hemen ardından James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen diğer görüntüler de bugün yayınlandı.

NASA

Evrenin ilk tam renkli fotoğrafı



Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzakta bilgi toplayan James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüler, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından dünya ile paylaşıldı. Uzayın derinliklerinde evrenin varoluşu ve gizemleri hakkında araştırma yapan James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği ikinci fotoğraf, ilk tam renkli kare kabul ediliyor.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen görüntü

Yarım ışık yılı çapında olan ve Dünya’dan 2 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenimsi bulut; Patlak Sekiz Bulutsusu ya da Güneyin Halka Bulutsusu olarak isimlendiriliyor. Güneyin Halka Bulutsusu, merkezindeki sönen bir yıldızın oluşturduğu devasa boyuttaki gaz ve toz küresidir.

NASA1

BBC’nin belirttiğine göre; yaşlanan yıldızların enerji üretim şekilleri değişmekte ve bu yıldızlar dış katmanlarını püskürtmektedir. Gezegenimsi bulut diye isimlendirilen bu yapıların normal gezegenlerle alakası bulunmamaktadır.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen görüntü2

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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