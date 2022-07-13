James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler geldi! Evrenin derinliklerinde çekilen görüntüleri NASA paylaştı

Şimdiye kadarki en gelişmiş uzay teleskobu kabul edilen James Webb Uzay Teleskobu uzaydaki görevine devam ediyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği, evrenin en derin ve en net görüntüsü kabul edilen görüntüler dün NASA tarafından dünyayla paylaşıldı. Bunun hemen ardından James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen diğer görüntüler de bugün yayınlandı.
Evrenin ilk tam renkli fotoğrafı
Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzakta bilgi toplayan James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği görüntüler, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından dünya ile paylaşıldı. Uzayın derinliklerinde evrenin varoluşu ve gizemleri hakkında araştırma yapan James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği ikinci fotoğraf, ilk tam renkli kare kabul ediliyor.
Yarım ışık yılı çapında olan ve Dünya’dan 2 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenimsi bulut; Patlak Sekiz Bulutsusu ya da Güneyin Halka Bulutsusu olarak isimlendiriliyor. Güneyin Halka Bulutsusu, merkezindeki sönen bir yıldızın oluşturduğu devasa boyuttaki gaz ve toz küresidir.
BBC’nin belirttiğine göre; yaşlanan yıldızların enerji üretim şekilleri değişmekte ve bu yıldızlar dış katmanlarını püskürtmektedir. Gezegenimsi bulut diye isimlendirilen bu yapıların normal gezegenlerle alakası bulunmamaktadır.