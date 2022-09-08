Jandarma Orgeneral Arif Çetin: Türkiye'deki terörist sayısı 100'un altında!













Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Kağızman'da bazı ziyaretlerde bulundu. Helikopter ile Madur ve Çömçe kırsalında havadan incelemelerde bulunan Jandarma Genel Komutanı ve beraberindeki heyet buranın ardından Kağızman komando taburuna geçti. Burada komandolarla görüşen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli, Muş ve Amanos’ta, Madur, Çömçe’de tek bir teröristin kalmadığını söyleyen Çetin, artık ülke genelinde terörist sayısının 100’ün altına düştüğünü söyledi. Teröristlerin hareket alanlarının tamamen kısıtladığını belirten Çetin, Türk askerinin ve polisinin terörle mücadelesini takdirle izlediğini ve hepsinin alınlarından öptüğünü söyledi.Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Kağızman komando taburunda askerle sohbetlerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ve askeri erkanda eşlik etti.Orgeneral Çetin buranın ardından beraberindeki heyetle birlikte ilçe merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. İlçe halkı tarafından yoğun bir ilgi gören Arif Çetin Paşa ve Ahmet Arslan ilçe halkıyla beraber merkezde bulunan şehit yüzbaşı Ferhat Çiftçi parkını ziyaret ederek dua etti. Vatandaşların çay teklifini kırmayan paşa onlarla birlikte çay içti.