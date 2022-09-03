YAŞAM
03 Eylül 2022 - 10:41

Jandarmadan 'kaçakçılık' operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 32 bin 800 makaron ve 40 kilo kıyılmış tütün elde edildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 10:41
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Jandarmadan ‘kaçakçılık’ operasyonu


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Jandarma komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından kaçak sigara, kaçak makaron ve tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda H.D.'nin kaçak makaron, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine, Melikgazi İlçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan 2 farklı adresinde ve aracında tütün ve narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda 28 bin adet kaçak boş makaron, 4 bin 800 adet bandrolsüz içerisine kaçak tütün basılmış dolu makaron, 40 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 1 adet makaron doldurmak için kullanılan dijital elektronik makina, 5 adet makaron doldurmak için kullanılan el tütün basım makinası ve poşetler içerisinde saklanmış 285 adet kullanılmış bandrol elde edildi Ele geçirilen malzemelerin piyasa fiyatının hemen hemen 25 bin 750 TL olduğu belirlendi.



Ele geçirilen boş makaronlar Kayseri Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer tütün ürünleri ise imha edildi. Şüpheli H.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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