YAŞAM
25 Eylül 2022 - 10:17

Jandarmadan operasyon: 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla 45 tüp kobra yılanı zehri elde edildi. Yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirttiği yılan zehrini yüksek fiyattan satma hazırlığında yer alan şüpheli bir kişi ise adli makamlara yollandı.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 10:17
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Jandarmadan operasyon: 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, şüpheli bir şahsın yurtdışından kaçak yollarla İstanbul'a kobra yılan zehri getirdiği bilgisini aldı. Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelinin kimlik ve adres bilgisi saptandı. Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan jandarma ekipleri, söz konusu aracı Eyüpsultan ilçesinde durdurdu. Şüpheli S.S.B. adlı şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, 45 tüp kobra yılanı zehri elde edildi.
 

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