Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı!













Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı araştırma ve çalışması yaptı. A.A.'nın Kocasinan ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi elde edildi. Gözaltına alınan A.A., karakola götürüldü.