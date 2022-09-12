SAĞLIK
12 Eylül 2022 - 20:45

Japon doktorun uzun yaşam sırrı açıklandı! 105 yaşına kadar yaşayan o isimin ölmeden önce bıraktığı 6 öğüt...

Herkes tarafından bilinen bir gerçek var. Oda Japonların dünyadaki diğer insanlardan daha çok yaşadığı. Uzun yaşayan insanların nasıl uzun yaşadıkları herkes tarafından merak edilen konular arasındadır. İşte 105 yaşında hayatını kaybeden Japon bir doktorun, ölmeden önce insanlığa bıraktığı çok önemli bir miras olan 6 öğüt….

SAĞLIK
12 Eylül 2022 - 20:45
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Japon doktorun uzun yaşam sırrı açıklandı! 105 yaşına kadar yaşayan o isimin ölmeden önce bıraktığı 6 öğüt...


Ölüm, insanoğlunun hem adlandıramadığı hem de kabullenmekte zorluk yaşadığı bir olgu olarak kendini ortaya koymaktadır. Bilim şimdiye kadar ölümü tam olarak açıklığa kavuşturamasa da insanları ölümden korumak için pek çok alanda çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra uzun yaşayan insanların öğütleri de önemli bilgiler olarak görülüyor.

105 Yaşında Hayatını Kaybeden Doktor’dan Öğüt!

105 yaşında yaşamını yitiren Japon bir doktorun, bütün insanlık adına sıralamış olduğu 6 öğüt de herkesin ilgisini çekecek derecede. Söz konusu doktorun verdiği uzun yaşamaya dair öğütler sosyal medyanın gündeminde bir kere daha yer aldı.



Uzun Yaşamın Formülü

Bu Öğütler Oldukça Önemli!

İşte Japon doktorun hayatını kaybetmeden önce uzun yaşamak için verdiği 6 öğüt:

1. Mümkün olduğu kadar geç emekli olmak

2. Kiloya dikkat etmek

3. Mutlu olunacak şeyler yapmak

4. Öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak

5. Mal ve mülk sahibi olmak için kendi kendini parçalamamak

6. Merdivenleri çıkmak ve kaslarını çalıştırmak.

Uzun Yaşamın Formülü

Hemen hemen her ülkede uzun süre yaşayan insanlar bulunuyor. Bu insanların diğer insanlara verdiği yaşama dair öğütler, bilimsel açıdan kanıtlanmasa da insanların her ne kadar stresli bir yaşama sahip olmalarıyla birlikte stresin kendisiyle gelen hastalıklar sonucunda vücutlarının yaşlandığı ve erken öldükleri bariz bir şekilde ortada. Bunun için ne yapmak gerekiyorsa o konuya dair ilgilerimizi zevklerimizi ve hayatımızdaki insanları kendimize iyi gelecek şekilde seçmemiz ve yapmamız gerekiyor. Bize problem yaratan insanlardan uzak durmamız ve bunun yanı sıra sağlıklı beslenerek, kendi vücudumuzun erkenden yaşlanmaması için gereken spor, dengeli beslenme vb. şeyleri ihmal etmememiz gerekiyor. Bununla beraber uzun yaşamak için mutlu olduğumuz şeyleri yapmamız gerekiyor. Her ne kadar yorulsak da pes etmememiz ve bu yorgunluğun bize getirdiği maddi açıdan faydalarla birlikte ilerideki yaşamımızın daha rahat ve kolay olması için çabalamamız gerekiyor. Çünkü her şeyi kafamıza takarak hayatımıza devam edersek, bu durumlar bizim ilerideki yaşamızı etkilemenin yanı sıra kendi vücudumuzu da eskiterek yaşlanmamıza ve her geçen gün daha yavaş olmamıza bununla beraber mutsuz olmamıza neden olacaktır. Bu yüzden mutlu olunan şeyleri yapmak en iyisi ve güzeli…

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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