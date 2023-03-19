Japon uzman o illere dikkat çekti: Büyük deprem sadece İstanbul'u etkilemeyecek: 7.5'lük deprem bekleniyor!













Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem bölgelerinde araştırma yaptığına ve Gaziantep sonrasında Kahramanmaraş'a geldiğini anlatarak, depreme karşı uyarı verdi ve dikkatli olması gerektiğini kaydetti.Açıklamada "Kaya zemin, iyi zemin bulmak lazım. İyi zeminli yerlerde iyi binalar yapılırsa tabii problem olmaz" diyen Japon deprem uzmanı Moriwaki, depremden sonra tsunaminin yaşanması gerektiğini belirterek, Özellikle Akdeniz bölgesinde ve o bölgede deniz seviyesinden en az 3 metre yükseklikte inşa edilmelidir.Hazırlıkların ve planların iyi yapılması gerektiğini belirten Moriwaki, Marmara bölgesinde deprem riskinden de bahsetti. Japon deprem uzmanı Marmara'nın tehlikeli yerlerini tek tek bildirdi! Bu dört yerde 7.5 derecelik deprem olabilir! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin her yerinde deprem olabileceğini vurgulayarak, "Bazen beni gören 'Ne zaman, nasıl geliyor?' diye soruyor, ben de 'Hazır olmamız gerekiyor.' diyorum. Depremden yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş'ta katıldığım seminerde, 'Doğu Anadolu Fay Hattı kırılmaya başladı. O yüzden burası da depremi görebilir dikkatli olunsun, Allah sizi uyarıyor.' şeklinde kelimeler kullanmıştım ama onu normal seminer zannetti herkes" dedi. Yoshinori Moriwaki, İzmir fay hattının henüz kesilip yumuşatılmadığına dikkat çekerek, bundan sonra Türkiye'nin her yerinde deprem olabileceğini vurguladı. Moriwaki Kıbrıs'ta olabileceğini vurgulayarak, Kıbrıs'ın kuzeyde Bingöl'de dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Bingöl'den sonra Kuzey Anadolu Fay Hattı Muş, Bitlis, Van'a kadar dikkatli olunmalı. Ondan sonra Marmara Bölgesi... Yani bu İstanbul'u da kapsıyor. Marmara Bölgesi'nde 4 yerde tehlikeli nokta var" ifadelerine yer verdi. Japon deprem uzmanı Moriwaki, birincisinin Bursa, ikincisinin ise Marmara Boğazı'nın 20 kilometre güneye indiği yer olduğunu belirterek, "İkisi de 7,5'a çıkabilir" uyarısında bulundu.Üçüncüsü Silivri çevresinde, dördüncüsünün Çanakkale adalarının güneyinde olduğunu söyleyen Moriwaki, "Burada da 6,8-7,5 olarak gelebilir. Tarih vermek mümkün değil ama bana göre önce Doğu Anadolu Fay Hattı, ondan sonra diğer taraf" dedi. Dünyanın en büyük depremi olan 9,5 büyüklüğünde Güney Amerika'da meydana geldiğini vurgulayan Moriwaki, Japonya'daki depremlerin açık deniz ve derin olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki son depremlerin karaya yakın yerlerde meydana geldiğine dikkat çekti. Japon uzman, Kahramanmaraş depremleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de sallantı olarak, kademe olarak 12 şiddetinde oldu diye zannediyorum. Türkiye'deki depremin karadaki en büyük depremlerden biri olduğunu söyleyebiliriz" yumuşak ve kalabalık alanlara yapı yapılmaması gerektiğini söyledi. Zemin etütlerinin çok iyi yapılması gerektiğine dikkat çeken Japon deprem uzmanı Moriwaki, müteahhitlerin mimar veya mühendis olması gerektiğini de kaydetti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Moriwaki, bir bina ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, zemini kötüyse çökeceğini vurgulayarak, "Kahramanmaraş'ta da binaların yıkılmasının nedeni zeminin kötü olması. Kentin dağlık bölgeleri zemin açısından iyi" ifadelerini kullandı.