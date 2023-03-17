Japon uzmandan 'Marmara Depremi' uyarısı: '4 yerinde tehlikeli nokta var!







"MARMARA BÖLGESİ'NDE 4 TEHLİKELİ NOKTA VAR"











'YÜKLENİCİ MİMAR VEYA MÜHENDİS OLMALIDIR'

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Özellikle Akdeniz bölgesinde depremlerden sonra tsunamiler görüyoruz, bu yüzden yerlerin deniz seviyesinin en az 3 metre yükseklikte olmaları gerekiyor." diye konuştu. Moriwaki, deprem bölgesinde araştırma yaptığını ve Antep'ten sonra Maraş'a geldiğini söyledi. Moriwaki, "Kayalık ve iyi bir zemin bulmamız gerekiyor. Özellikle Akdeniz bölgesinde depremlerden sonra tsunamiler görülebildiği için sahalar deniz seviyesinden en az 3 metre yüksekte yapılmalıdır. Şimdiden hazırlık yapılmalı ve iyi plan oluşturulmalı." dedi.Türkiye genelinde depremlerin olabileceğini söyleyen Moriwaki, şöyle devam etti: "Bazen beni görenler 'Ne zaman, nasıl oldu?' diye sordu, ben de "Hazır olmalıyız. Diyorum. ' 'gibi kelimeler kullandım ama insanlar bunun normal bir konferans olduğunu düşündü. O zaman depremler olabilir.' Henüz kırılmadı, hata çizgisi henüz temizlenmedi." Doğu Anadolu fay hattının denizde Kıbrıs'ta olabileceğini ifade eden Moriwaki, “Kıbrıs'ın kuzeyindeki Bingöl'de dikkatli olmalısınız. Bingöl'den sonra ise sıra Kuzey Anadolu Muş, Bitlis ve Van fay hatlarına kadar dikkatli olun. Sonra Marmara bölgesi... Buna İstanbul da dahil. Marmara bölgesinde dört tane tehlikeli yer var. Bursa birincisi, fay hattını kırmadı. İkincisi, Marmara Boğazı'nın 20 km güneye gittiği noktadadır. Her ikisi de 7.5'i vurabilir. Üçüncüsü Silivri'nin yanında yer aldı. Daha sonra Çanakkale takımadaların güneyinde yer alır. Burada 6.8-7.5 olabilir. Tarih verilemez ama bence önce Doğu Anadolu fay hattı, sonra karşı taraf."Yumuşak topraklı alanlara yapı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, toprak etütlerinin iyi yapılması gerektiğini açıklıyor. Müteahhitlerin mutlaka mimar veya mühendis olması gerektiğini söyleyen Moriwaki, "Binayı ne kadar kötü yaparsak yapalım, zemini bozuksa bu bina mutlaka çökecektir. .Şehrin dağlık bölgesi iyi bir araziye sahiptir." diye konuştu.