SİYASET
18 Kasım 2022 - 10:07

Japon yetkililer: Kore füzeleri ABD'yi vurabilir!

Japon yetkililer, Cuma günü Japonya'da bir bölgeye düşen bir Kuzey Kore kıtalararası balistik füzesinin ABD anakarasını vurabilecek potansiyel menzile sahip olduğunu söyledi.

SİYASET
18 Kasım 2022 - 10:07
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Japon yetkililer: Kore füzeleri ABD'yi vurabilir!


Japon yetkililer, Cuma günü Japonya'da bir bölgeye düşen bir Kuzey Kore kıtalararası balistik füzesinin ABD anakarasını vurabilecek potansiyel menzile sahip olduğunu söyledi.

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'yi, Hokkaido eyaletinin kuzeyindeki Oshima-Oshima adasının yaklaşık 200 km (124 mil) batısına düşen füzeyi fırlattığı için kınadı. Zarar noktasında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



Japonya Başbakanı Fumio Kishida Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (Apec) zirve toplantısına katılmak üzere gittiği Tayland'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Provokasyonlarını görülmemiş bir sıklıkta tekrarlayan Kuzey Kore'yi doğal olarak güçlü bir şekilde protesto ediyoruz" dedi.

Kishida, "Bu tür eylemlere kesinlikle müsamaha gösteremeyeceğimizi söyledik" eklemesini yaptı. "Japonya, ABD ve Güney Kore Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması için yakın işbirliği içinde çalışmalıdır." diyerek üçlü ittifaka dair de sinyalleri vermiş oldu.

Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Apec çerçevesinde bölge liderleriyle bir toplantı düzenleyeceğini açıklarken, Güney Kore Devlet Başkanı da yetkililere Kuzey'e karşı daha güçlü yaptırımlar uygulanması için baskı yapmaları talimatını verdi.

Japonya Savunma Bakanlığı  yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kuzey Kore bugün saat 10.14 (0114 GMT) civarında Kore Yarımadası'nın batı kıyısı yakınlarından ICBM sınıfı bir balistik füze fırlattı."

Güney Kore ordusu, füzenin 6,100 km yükseklikte ve 1,000 km (621 mil) uçtuğunu söyledi ve bunu "Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliğe zarar veren ciddi bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

ABD'yi vurabilir

ADB'yi vurabilecek kapasitede!

Tokyo Savunma Bakanı Yasukazu Hamada gazetecilere yaptığı açıklamada, "ICBM sınıfı füzenin" "yükseltilmiş bir yörüngede" ateşlendiğini, yani füzenin genellikle komşu ülkelerin üzerinden geçmekten kaçınmak için dışarı değil yukarı doğru ateşlendiğini söyledi.

"Yörüngeyi dikkate alan hesaplamalara göre, bu seferki balistik füze, savaş başlığının ağırlığına bağlı olarak 15,000 km menzil kapasitesine sahip olabilir ve eğer durum buysa, ABD anakarasının menzili içinde olduğu anlamına gelir" dedi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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