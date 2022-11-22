Japon yıldız Süper Lig'e gelebilir! Beşiktaş Takuma Asano transferi için harekete geçti













Japon yıldız için Beşiktaş harekete geçti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarda Honda ile imzalanan sponsorluk sözleşmesinde Başkan Ahmet Nur Çebi, yapılan anlaşmayı Japon bir futbolcu transfer ederek taçlandırmak isteyebileceklerini dile getirmişti.Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş arasında transfer konusunda görüşmelere start verilirken, Japon bir futbolcunun gündeme alındığı öğrenildi.Almanya Bundesliga ekiplerinden Bochum'da forma giyen 28 yaşındaki Japon sağ kanat oyuncusu Takuma Asano'yı gündemine aldığı öğrenilen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına start verildi.Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Takuma Asano için Alman ekibi Bochum ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi oyuncusnun sözleşmesinin sona ermesine kısa bir süre kalmasını transferde bir avantaj haline çevirmek istiyor. Bochum'dan Japon yıldızı transfer edebilmek için yaklaşık olarak 1 Milyon Euro'luk bir bonservis ücretini gözden çıkardığı öğrenilen Beşiktaş yönetimi pazarlıklarına devam ediyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Almanya'da yalnızca 7 karşılaşmada forma giyebilen Japon oyuncu bu maçlarda 1 gollük bir katkı sağlamıştı. Ayrıca Japonya'da Milli Takım formasını da giyen Takuma Asano 37 karşılaşmada 7 gollük bir katkıyla oynamıştı.