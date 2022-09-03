DÜNYA
03 Eylül 2022 - 09:00

Japonya 124 yılın en sıcak 2'inci yazını yaşadı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin 1898'den bu yana görülen 2'inci en sıcak yaz mevsimini yaşadığını açıkladı.

DÜNYA
03 Eylül 2022 - 09:00
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Japonya 124 yılın en sıcak 2'inci yazını yaşadı

Japonya bu yaz öldürücü sıcaklık değerleriyle mücadele ederken, ülkede 1898'den bu yana görülen ikinci en sıcak yaz mevsiminin yaşadığı açıklandı. Bu yılın Haziran ve Ağustos ayları arasındaki verilere dayanan bir rapor yayınlayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ortalama sıcaklık değerlerinin normalden 0,91 santigrat derece daha sıcak olduğunun tespit edildiğini duyurdu. JMA, söz konusu alanda istatistiki verilerin kayda alınmaya başladığı yıl olan 1898'den bu yana ülkede görülen en sıcak ikinci yaz ayının bu yıl yaşandığını kaydederken, ülke genelindeki en sıcak yazın ise 2010'da görüldüğünü hatırlattı.
Nedeni küresel ısınma olabilir
Özellikle ülkenin Okinawa ve Anami bölgelerinde gözlenen sıcaklık değerlerinde artış yaşandığına öne çıkan uzmanlar, yüksek sıcaklıkların Japonya'nın güneyini etkileyen Pasifik yüksek basınç sisteminden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca küresel ısınmanın da aşırı sıcaklık değerlerinin görülmesine kapı aralamış olabileceği kaydedildi.
Japonya'da termometreler bu yaz 40,4 dereceyi bulan ölümcül sıcaklık değerlerini göstermiş, en az 12 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti. Binlerce kişi ise sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

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