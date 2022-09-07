SİYASET
07 Eylül 2022 - 12:01

Japonya, ABD ve Güney Kore'den üçlü Kuzey Kore zirvesi

Japonya ABD ve Güney Kore'den diplomatlar Tokyo'da gerçekleştirdikleri Kuzey Kore zirvesinde, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve fikir edinilen provokasyonlara karşı güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

SİYASET
07 Eylül 2022 - 12:01
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Japonya, ABD ve Güney Kore’den üçlü Kuzey Kore zirvesi


Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Başkanı Funakoshi Takehiro, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik Politikaları Özel Temsilcisi Kim Gunn, 3 ülkenin Kuzey Kore stratejilerini görüşmek üzere Tokyo'da bir araya geldi. ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Kim Jong-un yönetiminin 2017'den bu yana ilk nükleer teste hazırlandığının değerlendirildiğine dikkat çekerek, "Muhtemel bir nükleer deneme bölgede tansiyonu artırır, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eder ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını baltalar" diye konuştu. "Müttefiklerimiz Japonya ve Güney Kore ile yakın koordinasyon içinde tüm fikir edinilen durumlara hazırlanıyoruz ve provokasyonlara yanıt olarak askeri duruşumuzda kısa ve uzun vadeli değişiklikler yapmaya hazırız" diyen Kim, Washington'un Pyongyang ile diyaloga "önkoşul olmaksızın" devam etmeye istekli olduğunu yineledi. Kim, kırmızı çizgilerinin değişmediğini ve hedeflerinin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması olduğunu da sözlerine ekledi.

"Provokasyonlara hızlı ve kararlı şekilde yanıt vereceğiz"



Güney Kore'nin Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik Politikaları Özel Temsilcisi Kim Gunn ise Pyongyang'ın çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden eylemleri konusunda ciddi endişelerinin olduğunu belirterek, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna karşı hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceklerini vurguladı. Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Başkanı Funakoshi Takehiro ise üç ülkenin Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması hedefi de dahil olmak suretiyle Kuzey Kore konusunda temel politikaları paylaşmasından memnun olduklarını belirtti.

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