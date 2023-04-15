Japonya Başbakanının korku dolu anları: Ziyaret programında sis bombalı saldırı!













ESKİ BAŞBAKAN ABE'DE SUİKASTTE ÖLMÜŞTÜ

Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın gerçekleştireceği bir ziyaret programında korku dolu anlar yaşandı. Japonya'nın batı bölgesinde bulunan Wakayama vilayetine giden Japonya Başbakanı Fumio Kişida, açık hava konuşması sırasında bir zanlının sis bombası atmasıyla durumuyla karşı karşıya geldi. Olay, Osaka'nın yaklaşık 65 kilometre güneybatısındaki Wakayama Eyaletindeki Saigasaki balıkçı limanında gerçekleşti. Patlamanın ardından saklanan Başbakan Kişida, olaydan yara almadan kurtuldu. Bölgede bulunan güvenlik güçleri zanlıyı etkisiz hale getirirken olay sırasında başka bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.Polis, konuşma sırasında meydana gelen yüksek sesle patlamayla ilgili soruşturma başlatırken olayın detayları titizlikle inceleniyor.Japonya'nın en uzun süreli görev yapan başbakanı Shinzo Abe, geçen Temmuz ayında genel seçimler için kampanya başlattığı sırada ev yapımı bir silah ile düznelenen suikastte öldüürlmüştü. Bu arada 23 Nisan'da ülke genelinde Temsilciler Meclisi için ara seçimler yapılacak.