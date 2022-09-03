DÜNYA
03 Eylül 2022 - 10:47

Japonya'da 67 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı

Hinnamnor Tayfunu'nun Japonya'nın farklı kesimlerine getirdiği şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle 67 bin 43 kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

DÜNYA
03 Eylül 2022 - 10:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Japonya'da 67 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı


Asya'nın farklı bölgelerini etkileyen ve getirdiği atmosferik basınç ile şiddetli yağış ve rüzgarlara kapı aralayan Hinnamnor Tayfunu, Japonya'da etkisini sürdürüyor. Mie eyaletindeki Toba şehrinde 8 bin 292 hanede yaşayan 17 bin 392 kişiye toprak kayması riski nedeniyle tahliye çağrısı yapılırken, tahliye çağrıları Okinawa eyaletinin Ishigaki şehrinde ise 25 bin hanede yaşayan 49 bin 651 kişiyi etkiledi.

Okinawa eyaletindeki bazı marketler tayfunun şiddetini artıracağı yönündeki uyarılar nedeniyle kapalı kalırken, panik yaşayan bazı bölge sakinleri ise açık olan marketlerden temel gıda maddelerini stoklayarak rafların boş kalmasına sebep oldu.



JMA uyarmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), dün yaptığı açıklamada Hinnamnor Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli rüzgarların Okinawa'nın bazı kesimlerinde ağaçları, elektrik direklerini ve araçları devirebilecek şiddette rüzgarlara yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Ayrıca birçok bölge için heyelan uyarısı yapılmıştı. Hinnamnor Tayfunu'nun kapı araladığı atmosferik istikrarsızlığın ülkenin farklı kesimlerinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Çekya’da 70 bin kişilik hükümet karşıtı protesto
Çekya’da 70 bin kişilik hükümet karşıtı protesto
Meksika’da fabrikada yangın çıktı: 100 kişi tahliye edildi
Meksika’da fabrikada yangın çıktı: 100 kişi tahliye edildi
Şili’de kırmızı kart gösteren hakemi dövüp uçuruma attılar
Şili’de kırmızı kart gösteren hakemi dövüp uçuruma attılar
ABD'de uçak kaçıran kişi, düşürmekle tehdit etti
ABD'de uçak kaçıran kişi, düşürmekle tehdit etti
SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi
SSCB'nin son lideri Gorbaçov, Moskova'da toprağa verildi
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz...