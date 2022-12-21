Japonya'da nükleer reaktör tedirginliği

Japonya'da Osaka Bölge Mahkemesi, Mihama Nükleer Santrali'nin reaktörünün faaliyetinin durdurulması talebiyle açılan davayı karara bağlandı. 40 yıllık hizmet ömrünü aşan reaktörün büyük bir depremde sızıntıya yola açabileceği ve tahliye planlarının yetersiz olduğu teziyle mahkemeye başvuran bölge halkına mahkemeden olumsuz yanıt geldi. Reaktörün hizmetine devam edebileceği yönünde karar verilmesi üzerine davacı sakinlerin tekrar itiraz yollarına başvuracakları öğrenilirken mahkeme kararlarına da yoğun tepkiler geldi. Normalde 40 sene içerisinde hizmeti durdurması gereken santrallerde yapılan yeni güvenlik denetlemelerini geçmeleri halinde 60 yıla kadar sürenin uzayacağı adına karar alındı. Bu kararın ise emsal nitelikte olabileceği konuşulmakta olup hizmet ömrü 40 yılı aşmış faal bir nükleer reaktöre yönelik Japonya'da verilen ilk mahkeme kararı olduğuna da dikkat çekildi.

