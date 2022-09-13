Japonya’da tren istasyonunda yangın

Japonya'nın Fukushima eyaletinde yangın paniği yaşandı. Koriyama şehrinde bulunan tren istasyonunda yerel saatle 15.32 sıralarında belli olmayan bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine birden fazla itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, yangının sebep olduğu duman ve alevler kameralar tarafından görüntülendi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, alevler yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Koriyama İstasyonu'ndan geçen trenler geçici olarak askıya alınırken, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı.