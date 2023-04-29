DÜNYA
29 Nisan 2023 - 02:57

Japonya'da yaşlı nüfus endişesi büyüyor

Yaşlılar ülkesi olarak anılan Japonya'da nüfusun 2070 yılında yüzde 30 azalacağı açıklandı.

DÜNYA
29 Nisan 2023 - 02:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Japonya'da yaşlı nüfus endişesi büyüyor


   Öyle ki, Japonya'da nüfusun üçte birini yaşlılar oluşturuyor. Ülkede ölüm oranları doğum oranlarını geçiyor. Durum böyle olunca da ülke nüfusu giderek yaşlanıyor. Son yapılan araştırmalar da nüfusun giderek yaşlandığını ve yenidoğan sayısının her yıl daha da düşüşte olduğunu ortaya koyuyor.

Japonya



   Japonya Sağlık Bakanlığı, 2020'de açıkladığı 126,1 milyonluk toplam japon nüfusunun, 2070'te 87 milyona gerileyeceğini bildirdi. Üstelik tahminlere göre 2022'de 800 binin altına inen yıllık yenidoğan sayısı, 2070'te 500 binin altına gerileyecek.

   Ayrıca ülkede 65 yaş üstü olup çalışan sayısı 9 milyonu aştı. Bu durum son 17 yıldır da artış gösteriyor.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ