DÜNYA
05 Nisan 2022 - 13:54

Japonya'da yeni Kuş gribi paniği

Japonya’da ölü bir tilkide oldukça bulaşıcı bir kuş gribi virüsünün doğrulanmasının ardından Çevre Bakanlığı, vakanın ülkede bir memelide tespit edilen ilk kuş gribi vakası olduğunu duyurdu.Ülke alarma geçerken yeni bir virüs paniği yaşandı.

DÜNYA
05 Nisan 2022 - 13:54
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Japonya'da yeni Kuş gribi paniği
Dünya 2 senedir Covid-19 salgını ile mücadelesini sürdürürken, Japonya'dan endişe verici bir kuş gribi vakası haberi geldi. Ülkeyi alarm durumuna geçiren olayda Japonya'nın Hokkaido eyaletinin başkenti Sapporo'da ölü olarak bulunan bir tilkide oldukça bulaşıcı olan bir kuş gribi virüsüne rastlandığı açıklandı. Açıklamalarda bulunan Çevre Bakanlığı ilk kez bir memelide kuş gribi tespit edildiğini duyurdu.1 hafta önce bir tilkinin ölü olarak bulunan ve kuş gribi taşıyıcısı olduğu belirlenen kargaların leşini yiyerek enfekte olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Diğer yandan incelenen ölü 7 kargadan 5'inin virüsün H5 türü ile enfekte olduğunun tespit edildiği açıklandı.




Hükümet alarma geçmişti



Daha önce bu tarz bir vaka Japonya'nın Akita eyaletinde geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkmıştı.Kuş gribi salgını, aralarında Kagoshima, Hyogo, Kumamoto ve Saitama'nın da bulunduğu birçok eyalete sıçramış, on binlerce kanatlı hayvan tedbir amacıyla itlaf edilmişti. Çevre Bakanlığı risk uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarmış, hükümet ülke genelindeki yerel yönetimleri yabani kuşların takibini güçlendirmeye çağırmıştı. Uzmanlar ise kuş dışkısına dokunanların ellerini yıkamaları ve gargara yapmaları uyarısında bulunmuştu. Enfekte olan canlılarla aşırı temas halinde olmadıkça kuş gribinin insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirten yetkililer, buna rağmen vatandaşlara ölü bir kuş bulduklarında yerel otoritelere haber verme uyarısı yapmıştı. Son olarak ise ocak ayında Chiba eyaletindeki bir ördek çiftliğinde toplu vakalar olduğu doğrulanmıştı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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