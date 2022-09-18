Japonya'yı vuran Nanmadol Tayfunu'nda 21 kişi yaralandı













Japonya'da etkisini sürdüren Nanmadol Tayfunu'nda bilanço netleşmeye başladı. Okinawa ve Kagoshima eyaletleri başta olmak suretiyle ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle tahliye çağrısı yapılan kişi sayısı 7 milyon 959 bine yükseldi. Biri itfaiye görevlisi olmak suretiyle en az 21 kişinin fırtına nedeniyle yaralandığı bildirilirken, birçok bölgedeki nehirde su seviyesinin kritik düzeye ulaştığı bildirildi. Kyushu Elektrik Dağıtım şirketi, 190 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.Başkent Tokyo'daki Tozai Tren Hattı üzerinde bulunan Lidabashi İstasyonu ile Kudanshita İstasyonu arasındaki demiryolunda tayfunun kapı araladığı aşırı yağışlar sebebiyle su baskınları yaşanmıştı. Tren seferleri geçici olarak askıya alınırken, Tokyo İstasyonu'nda Keiyo hattı girişindeki katlar arasında su sızıntısı meydana gelmişti. Yurokucho ve Ueno tren istasyonlarında da katlar arasında su sızıntısı yaşanmıştı. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde, istasyondaki birçok kişinin sulardan korunmak için şemsiye kullandığı görülmüştü.Japonya'da dün itibariyle etki gösteren Nanmadol Tayfunu yetkilileri alarma geçirmiş, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun kapı araladığı atmosferik belirsizliğin Kagoshima eyaletinin Amami bölgesine saatte 108 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar getirdiğini duyurmuştu. Yerel otoriteler, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere fikir edinilen tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulunmuştu.