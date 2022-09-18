DÜNYA
18 Eylül 2022 - 16:53

Japonya'yı vuran Nanmadol Tayfunu'nda 21 kişi yaralandı

Japonya'da etkisini sürdüren Nanmadol Tayfunu nedeniyle tahliye çağrısı yapılan kişi sayısı 7 milyon 959 bine yükselirken, en az 21 kişinin yaralandığı açıklandı.

DÜNYA
18 Eylül 2022 - 16:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Japonya'yı vuran Nanmadol Tayfunu'nda 21 kişi yaralandı


Japonya'da etkisini sürdüren Nanmadol Tayfunu'nda bilanço netleşmeye başladı. Okinawa ve Kagoshima eyaletleri başta olmak suretiyle ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle tahliye çağrısı yapılan kişi sayısı 7 milyon 959 bine yükseldi. Biri itfaiye görevlisi olmak suretiyle en az 21 kişinin fırtına nedeniyle yaralandığı bildirilirken, birçok bölgedeki nehirde su seviyesinin kritik düzeye ulaştığı bildirildi. Kyushu Elektrik Dağıtım şirketi, 190 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Tren istasyonlarında su baskını



Başkent Tokyo'daki Tozai Tren Hattı üzerinde bulunan Lidabashi İstasyonu ile Kudanshita İstasyonu arasındaki demiryolunda tayfunun kapı araladığı aşırı yağışlar sebebiyle su baskınları yaşanmıştı. Tren seferleri geçici olarak askıya alınırken, Tokyo İstasyonu'nda Keiyo hattı girişindeki katlar arasında su sızıntısı meydana gelmişti. Yurokucho ve Ueno tren istasyonlarında da katlar arasında su sızıntısı yaşanmıştı. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde, istasyondaki birçok kişinin sulardan korunmak için şemsiye kullandığı görülmüştü.

Yetkililer uyarmıştı

Japonya'da dün itibariyle etki gösteren Nanmadol Tayfunu yetkilileri alarma geçirmiş, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun kapı araladığı atmosferik belirsizliğin Kagoshima eyaletinin Amami bölgesine saatte 108 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar getirdiğini duyurmuştu. Yerel otoriteler, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere fikir edinilen tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulunmuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler!
Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşu sırasında çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma
Kraliçe Elizabeth için yapılan saygı duruşu sırasında çanları çalmayan Big Ben’e soruşturma
Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna İngiltere’de 1 dakikalık saygı duruşu
Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna İngiltere’de 1 dakikalık saygı duruşu
Kosta Rika'da otobüs kazası: 9 ölü, 30 kayıp
Kosta Rika'da otobüs kazası: 9 ölü, 30 kayıp
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere Londra'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere Londra'da
Tayvan'da depremin şiddetine dayanamayan çatı sporcuların üzerine çöktü
Tayvan'da depremin şiddetine dayanamayan çatı sporcuların üzerine çöktü
Son Haberler
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama yaşanıyor
Bağcılar Güneştepe Tramvay Durağı önünde kaza! Seferlerde aksama...
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı
Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta!
Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması...
Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi
Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı,...
Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Çorlu’da korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı
Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi
Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle...
Zeytinburnu’nda alev alev yanan tarihi fırın harabeye döndü
Zeytinburnu’nda alev alev yanan tarihi fırın harabeye döndü
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Kadıköy’de otomobil yolcu alan taksiye çarptı, öfkelenen sürücü kendi aracını tekmeledi
Kadıköy’de otomobil yolcu alan taksiye çarptı, öfkelenen sürücü...
Aracını TEM’e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep oldu
Aracını TEM’e bırakıp polisten kaçtı, zincirleme kazaya sebep...
Uygulamadan kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı
Uygulamadan kaçan alkollü sürücü kazaya neden oldu: 4 yaralı
D-650’de zincirleme kaza: 3 hafif yaralı
D-650’de zincirleme kaza: 3 hafif yaralı