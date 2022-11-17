Jason Mount için teklifler kapıda













Yaz aylarında görüşülmüş ve sonuç alınamamıştı

Mason Mount'un peşinde olduğu konuşulan Liverpool ve Juventus ile görüşmek için Chelsea Dünya Kupası'nı bekliyor. Liverpool ve Juventus, Chelsea'nin İngiliz orta saha oyuncusuyla yeni bir anlaşma için yaptığı görüşmeleri Dünya Kupası sonrasına ertelenmesinin ardından Mason Mount'un geleceğiyle ilgili artan belirsizlik merak konusu.Mount'un sözleşmesi 18 ay sonra sona erecek ve peşinde olan kulüpler bu süre bitmeden yıldızı kadrolarına katmanın peşinde. Chelsea ise sözleşme uzatmama ihtimaline karşı, İngiliz yıldızın peşinde olan kulüplerden yüksek bir bonservis alabilmenin peşinde. Bunun için Dünya Kupası sonrası karar vermek isteyen Chelsea, Mount'un bu organizasyonda gerçekleştireceği olası bir yüksek performansın kendilerini pazarlık masasında avantajlı duruma getirebileceğini ön görmekte.23 yaşındaki oyuncu yaz aylarından bu yana Chelsea ile görüşmelerini sürdürüyordu ve herhangi bir ilerleme kaydedilmediği için Ocak ayına kadar görüşmelerin devam etmesi beklenmiyor.Chelsea'nin sahipleri, kariyeri boyunca kulübe bağlı olan Mount'u kaybetmek istemiyor ve görüşmelerin olumlu sonuçlanacağı konusunda iyimserler. Ancak bir diğer taraftan geleceğin kaptanı olarak gördükleri Mount için anlaşamama opsiyonuna karşı Dünya Kupası sonrası gelecek tekliflerde değerlendirilecek.