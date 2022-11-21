Jeffrey Dahmer'ı canlandırmıştı! Evan Peters'tan tüyler ürperten açıklamalar! Aslında Dahmer'ı...

Netflix’te geçtiğimiz aylarda yayınlanan Monster: The Jeffrey Dahmer Story dizisi konuşulmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren listelerin ilk başına yerleşti. Dizide Jeffrey Dahmer’ı canlandıran Evan Peters hayat verdiği karakter ile ilgili konuştu. ABD’de 1978 – 1991 yılları arasında 17 erkeği öldüren ve Milkwaukee yamyamı olarak tanınan Jeffrey Dahmer’ın hayatı ve işlediği cinayetler “Canavar” dizisinde anlatıldı. Ünlü oyuncu Evan Peters, Jeffrey Dahmer karakterini canlandırdı ancak herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Dizi kurban ailelerinin canını sıktı
Dizi Netflix’te yayınlanmaya başladıktan sonra kurbanların aileleri tarafından yoğun şikayet aldı. Özellikle Dahmer’in kurbanlarından Errol KLindsey’in ablası Rita Isbell’in mahkemedeki konuşmalarının gerçek görüntülerden alınmış olması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kurbanın kuzeni ise Twitter’dan bir paylaşım yaparak, ailesinin bu diziye çok sinirlendiğini ve travmalarının tekrar tekrar canlandığını söyledi. Dizinin çekileceğinden haberi olmadığını belirterek herkesle birlikte izlediklerini açıkladı.