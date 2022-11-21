MEDYA
21 Kasım 2022 - 02:19

Jeffrey Dahmer'ı canlandırmıştı! Evan Peters'tan tüyler ürperten açıklamalar! Aslında Dahmer'ı...

Jeffrey Dahmer dizisinde Dahmer'ı canlandıran Evan Peters, diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Röportajı okuyanların tüyleri ürperdi.

MEDYA
21 Kasım 2022 - 02:19
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Jeffrey Dahmer'ı canlandırmıştı! Evan Peters'tan tüyler ürperten açıklamalar! Aslında Dahmer'ı...


Netflix’te geçtiğimiz aylarda yayınlanan Monster: The Jeffrey Dahmer Story dizisi konuşulmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren listelerin ilk başına yerleşti. Dizide Jeffrey Dahmer’ı canlandıran Evan Peters hayat verdiği karakter ile ilgili konuştu.

ABD’de 1978 – 1991 yılları arasında 17 erkeği öldüren ve Milkwaukee yamyamı olarak tanınan Jeffrey Dahmer’ın hayatı ve işlediği cinayetler “Canavar” dizisinde anlatıldı. Ünlü oyuncu Evan Peters, Jeffrey Dahmer karakterini canlandırdı ancak herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Dizi kurban ailelerinin canını sıktı



Dizi Netflix’te yayınlanmaya başladıktan sonra kurbanların aileleri tarafından yoğun şikayet aldı. Özellikle Dahmer’in kurbanlarından Errol KLindsey’in ablası Rita Isbell’in mahkemedeki konuşmalarının gerçek görüntülerden alınmış olması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Kurbanın kuzeni ise Twitter’dan bir paylaşım yaparak, ailesinin bu diziye çok sinirlendiğini ve travmalarının tekrar tekrar canlandığını söyledi. Dizinin çekileceğinden haberi olmadığını belirterek herkesle birlikte izlediklerini açıkladı.

dahmer

Dizinin başrolü ilk kez konuştu

Dizide Jeffrey Dahmer rolünü canlandıran Evan Peters diziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evan Peters, senaryonun harika olduğunu ancak başta çok korktuğunu söyledi. Jeffrey Dahmer’ın inanılmaz derecede karanlık olduğunu bildiğini ve ona Dateline Stone Philips röportajını izlemesinin tavsiye edildiğini ifade etti.

Peters, “ O röportajda nasıl konuştuğunu izledim ve bundan büyülendim. İnsan davranışının bu aşırılığının psikolojisine dalmak istedim. Yaptığı şeyi neden yaptığını anlamak için elimden gelen her şeyi yaptım “ dedi.

Evan Peters, dört ay hazırlık, altı ay çekim yaptıklarını belirterek Dahmer’ın duruş şeklinden, konuşmalarından bahsetti. “ Karakterin asansörlü ayakkabılarını, kot pantolonunu giydim. Birçok görüntü izledim ve sesimi alçaltmak için bir lehçe koçuyla çalıştım “ dedi.

Ünlü oyuncu bu rolü canlandırmanın çok zor olduğundan bahsederek uzun süre dizinin travmasını aktaramadığını anlattı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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