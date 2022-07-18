Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yarım kalan aşklarını evlilikle taçlandırdı!

Dünyaca ünlü ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile yine dünyaca ünlü aktör Ben Affleck, 20 yılın ardından nikah masasına oturdular. 2002 yılında nişanlandıktan sıra 2004 yılında ayrılmak zorunda kalan aşıklar, yarım kalan aşklarını evlilikle taçlandırdılar.
Jennifer Lopez, soyadını değiştiriyor!
Ben Affleck, ünlü yıldız Alex Rodriguez ile evlenmeye hazırlanırken bir anda eski aşkı Jennifer Lopez'e dönerek gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yarım kalan aşklarını yeniden yaşamaya başlayan çift, kısa bir süre sonra evlenmeye karar verdiler ve hemen düğün hazırlıklarına başladılar. Nevada'ya bağlı Clark County'de evlenen ve 'Bennifer' olarak bilinen çift, nikah sonrası çok bekledikleri evlilik cüzdanlarını aldılar.
Jennifer Lopez'in evlilik sonrası Affleck'in soyadını alacağı öğrenilirken JLO'nun adını her yerde 'Jennifer Affleck' olarak değiştireceği öne sürüldü.