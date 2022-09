Jesus: 'Gruptan çıkabilmek için buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile oyunculardan Michy Batshuayi, yarın akşam Rennes ile deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı. Yarın zor bir maça çıkacaklarını idda eden Jesus, "Rennes Fransa Ligi'nin bir takımı, Fransa Ligi de hem kulüpler bazında hem milli takım bazında Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde mücadele ediyor. Bana göre bu grubu favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de gruptan çıkmak için kendimizi onların arasında görüyoruz. Yarın da bunu yapacağız. Gruptan çıkabilmek için buradan harika bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Portekizli teknik adam, rakiplerinin değerini bildiklerini belirterek, "Mükemmel oyuncuları var. Ligde an itibariyle 6. pozisyondalar. Bu da onların ne kadar kuvvetli bir takim olduklarını gösteriyor. Muhakkak bize sahada problemler çıkaracaklardır çünkü kaliteleri var. Biz de buna en uygun şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Çok fazla oyuncu değiştiriyorlar, aynı bizim gibi. Bizim için de yarın durum bunun gibi olacak. Farklı bir durum söz konusu değil bizim açımızdan. Umarım takımım değerini gösterip bu maçta gereken mücadeleyi verir. Bu hafta 3 günde bir maç yapmadık. Bu haftayı ligde bay geçtik ama pazar günü bir maçımız var. Dolayısıyla yine perşembe ve pazar oynamış olacağız. Tabii ki bu zaman bize iyi geldi ancak şimdi yine bir anlık içerisinde bir lig maçına çıkacağız. Hem yarın oynayacağımız bunun yanı sıra pazar günü oynayacağımız maç için biri diğerinden daha önemli gibi bir durum söz konusu değil. Ama ligde oynayacağımız maçı da düşünerek bu maçtaki tercihlerimizi yapacağız ve fikirlerimizi uygulamaya çalışacağız" diye konuştu.Grupta hangi takımı favori gördüğüyle ilgili bir soruya ise Jesus, "Futbolda takımların değerine baktığınız aman bu sizin fikirlerinizi şekillendiriyor, belirleyici oluyor. Şu ana kadar düşüncem bu şekilde; Rennes ve Dinamo Kiev'in favori oldukları yönünde. Tabii ki maçlardan, skorlardan sonra bu değişebilir eğer kazanmaya, puanlar almaya devam edersek. Şu andaki fikrim aynı, iki takım grubun favorisi" diye cevap verdi.Taraftarlar hakkında da konuşan Jesus, "Yarın stadyumda sayıca pek çok taraftarımız olamayacak. Biz olmalarını isterdik, taraftarlarımız da burada olmak isterlerdi ancak Rennes sorumlularının Fenerbahçe taraftarları hakkında almış olduğu bir karar bu. Onların burada olmasını isterdik çünkü Rennes'de bir hayli taraftar var. Onların desteğine elde etmek isterdik ancak bu olası değil. Dolayısıyla kabul etmemiz gerekiyor, yapabileceğimiz bir şey yok. Bu durum şunu gösteriyor ki; Rennes kulübünün Fenerbahçe biletlerinden kazanacağı paraya ihtiyacı yok.”Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi maçla ilgili, “Yarın çok zor ve öz güvenli bir ekibe karşı oynayacağız. Dolayısıyla sahada her iki takım için de büyük bir savaş olacak” değerlendirmesini yaptı.Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attığı için mutlu olduğunu belirten Batshuayi, "Gol atmış olduğum için çok mutluyum ancak bu geçmişte kaldı. şuandan itibaren yarın oynayacağımız maça odaklanarak maçı kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.Marsilya'da birlikte oynadığı Rennes futbolcusu Steve Mandanda'nın kendisi ile ilgili sözleri hatırlatılınca Batshuayi, “Ben de ona karşı oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. Beraber oynadığımız zamanlarda güzel bir arkadaşlığımız ardı. Dolayısıyla benim açımdan onu tekrar görecek olmak büyük bir memnuniyet” ifadelerine yer verdi.Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Belçikalı futbolcu, “Özgüvenim üst noktada. Aynı şekilde antrenmanlarda da sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burası Fenerbahçe, burada rekabetçi bir ortam söz konusu. Oynadığımız bütün kulvarlarda en uzak noktaya gidebilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. Son olarak Rennes takımının gelişim gösterdiğini belirten Michy Batshuayi, Rennes ile ilgili, “Genel anlamda futbol sürekli gelişim gösteren bir olgu. Ülke futbolunun da her geçen gün geliştiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreç içerisinde onlar da aşama kaydettiler ve gelişim gösterdiler” değerlendirmesini yaparak sözlerini tamamladı.