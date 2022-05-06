SPOR
06 Mayıs 2022 - 10:43
Güncelleme: 06 Mayıs 2022 - 14:49

Jesus ikna edildi! ,Fenerbahçe için heyecanlı bekleyiş

Brezilya tatilini noktalayacak tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile son bir görüşme yapacak. Plan ve para konusunda anlaşan tarafların işi resmiyete dökmesi bekleniyor.

SPOR
06 Mayıs 2022 - 10:43
Güncelleme: 06 Mayıs 2022 - 14:49
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Jesus ikna edildi! ,Fenerbahçe için heyecanlı bekleyiş
Başkan Ali Koç, “Tartışılmayacak hoca” sözünü tutmaya artık çok yakın. Vitor Pereira’yı gönderdikten sonra takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal’a emanet eden Koç, Joachim Löw ve Jorge jesus arasında mekik dokumuştu. Kulüp takımlarındaki tecrübesi sebebiyle önceliği Jesus’a veren Koç, 67 yaşındaki Portekizliyi ikna etti. Lizbon’da yapılan son görüşmenin ardından düşünmek için süre isteyen Jesus’un, sarı lacivertlilere olumlu cevap verdiği öğrenildi. Brezilya tatilini noktalayıp, pazar günü ülkesinde olacak Jesus, Koç ile son bir toplantı yapacak.

SON İDMAN TARAFTARLARLA
En iyi teklifi Fenerbahçe’den aldığını gizlemeyen Jesus’un mali konularda ikna olduğu, başkan Ali Koç ile ödeme şartları ve takım planlamasına yönelik detayları konuştuktan sonra imza atacağı belirtildi. UOL Esporte’ye konuşan Jesus, Fenerbahçe dışında iki teklifi basit gerekçelerle geri çevirdiğini söylerken “Brezilya’da çalışan en iyi teknik direktör kim?” sorusuna “Kesinlikle Vitor Pereira. Portekiz’deki sonuçlarına bir bakın” cevabını verdi. Bu arada F.Bahçe'nin, Beşiktaş derbisi öncesi cumartesi günü yapacağı son idmanını taraftara açık gerçekleştireceği açıklandı.     
ZAJC'A DEV TALİP
Öte yandan İngiliz kaynaklı haberlere göre ise Borussia Dortmund, Miha Zajc’la ilgileniyor. Geçen sezon Genoa’daki performansıyla radara giren Sloven orta sahanın bu yıl yükselen formuyla Alman devinin iştahını kabarttığı iddia edildi. Zajc sezon başında da Bologna’dan teklif almış ancak Pereira’dan onay çıkmamıştı
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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