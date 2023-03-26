Jesus'tan derbi öncesi futbolcularına uyarı













Kanarya dört gözle derbiyi bekliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Milli aranın ardından oynanacak olan Beşiktaş derbisine büyük bir önem gösteriyor. Sarı lacivertliler ligde lider Galatasaray'a karşı puan farkını indirebilmek umuduyla derbide sahadan 3 puanla ayrılmayı çok istiyor. Sakatlıklar nedeniyle forvet hattında kimin oynayacağı büyük bir merak konusu haline gelen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King gibi isimlerin Beşiktaş derbisinde sahada olmaması bekleniyor.Fenerbahçe'de gerçekleştirilen son antrenmanın ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un futbolcularıyla bir araya gelerek derbinin önemi hakkında kritik bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Jorge Jesus'un ligdeki şampiyonluk iddialarını sürdürebilmek adına Beşiktaş derbisinde mutlak galibiyet almaları gerektiği konusunda futbolcularıyla özel olarak konuştuğu, sahada taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak hücuma yönelik bir oyun oynamaları gerektiğini söyledi.