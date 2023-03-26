Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Milli aranın ardından oynanacak olan Beşiktaş derbisine büyük bir önem gösteriyor. Sarı lacivertliler ligde lider Galatasaray'a karşı puan farkını indirebilmek umuduyla derbide sahadan 3 puanla ayrılmayı çok istiyor. Sakatlıklar nedeniyle forvet hattında kimin oynayacağı büyük bir merak konusu haline gelen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King gibi isimlerin Beşiktaş derbisinde sahada olmaması bekleniyor.
SPOR
26 Mart 2023 - 23:49
Jesus'tan derbi öncesi futbolcularına uyarı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcularıyla özel olarak bir toplantı gerçekleştirirken, zorlu mücadelede galibiyet dışında bir skoru kabul etmeyeceğini belirtti.
SPOR
26 Mart 2023 - 23:49