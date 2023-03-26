SPOR
26 Mart 2023 - 23:49

Jesus'tan derbi öncesi futbolcularına uyarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcularıyla özel olarak bir toplantı gerçekleştirirken, zorlu mücadelede galibiyet dışında bir skoru kabul etmeyeceğini belirtti.

SPOR
26 Mart 2023 - 23:49
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Jesus'tan derbi öncesi futbolcularına uyarı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Milli aranın ardından oynanacak olan Beşiktaş derbisine büyük bir önem gösteriyor. Sarı lacivertliler ligde lider Galatasaray'a karşı puan farkını indirebilmek umuduyla derbide sahadan 3 puanla ayrılmayı çok istiyor.

Sakatlıklar nedeniyle forvet hattında kimin oynayacağı büyük bir merak konusu haline gelen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King gibi isimlerin Beşiktaş derbisinde sahada olmaması bekleniyor.



fenerbahçe jorge jesus antrenman

Kanarya dört gözle derbiyi bekliyor

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen son antrenmanın ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un futbolcularıyla bir araya gelerek derbinin önemi hakkında kritik bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. 

Jorge Jesus'un ligdeki şampiyonluk iddialarını sürdürebilmek adına Beşiktaş derbisinde mutlak galibiyet almaları gerektiği konusunda futbolcularıyla özel olarak konuştuğu, sahada taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak hücuma yönelik bir oyun oynamaları gerektiğini söyledi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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