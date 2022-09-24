Joao Pedro: 'Buraya gelerek doğru kararı verdim'













Fenerbahçe'nin sezonun başında kadrosuna kattığı isimlerden Joao Pedro, sabah antrenmanının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın güzel bir hava yakaladığını ve her şeyin iyi gittiğini dile getirerek sözlerine başlayan Pedro, “Son maçımızda da bunu gösterdik. Birlik havası hakim ve kompakt bir maç çıkardık. Hocamız da çok dikkatli. şuandan itibaren bizim açımızdan her şey iyi gidiyor” dedi. Türkiye Ligi'ni de değerlendiren Pedro, “Brezilya'da biraz daha teknik bir futbol oynanıyor. İtalya'da taktiksel anlamda çalışılmış futbol oynanıyor. Buraya gelmeden önce burada oynamış bazı futbolcularla konuşup bilgi almıştım. Burada çok rekabetçi, fiziksel anlamda zorlu ancak teknik futbol oynandığını söylemişlerdi. Dışarıdan görmüştüm Türkiye Ligi'ni ve sonrasında gelip deneyimledim. Beni şaşırtan bir şey olmadı. Ekim ayında çok maç oynayacağız ve fiziksel anlamda formumu bulacağım. Benim için önemli olan bu takıma ve arkadaşlarıma adapte olmak. Çünkü 8 yıl aynı takımda oynadıktan sonra nereye giderseniz gidin adapte olmak kolay olmuyor" ifadelerine yer verdi.