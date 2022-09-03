Joao Pedro ilk kez 11’de

Fenerbahçe'de ilk antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir müddet takımdan uzak kalan Joao Pedro, Adana Demirspor maçında kadroda olduğu halde süre almamış, geçtiğimiz hafta Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olarak ilk defa sarı-lacivertli formayı giymişti. Pedro, Kayserispor maçında sarı-lacivertli formayla ilk defa 11'de şans buldu.