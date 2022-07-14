Sarı lacivertli takım yeni sezon öncesinde sezona hızlı başlamak için kadro hazırlığı yapmaya devam ediyor. Güçlü isimleri bir araya toplayarak sahalara dönmek isteyen Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Joao Pedro'yu takıma katmak üzere adımlarını attı. Peki Joao Pedro kimdir? Mevkisi ne? İşte detaylar...
SPOR
14 Temmuz 2022 - 12:30
Joao Pedro kimdir? Joao Pedro hangi takımalrda oynadı? Fenerbahçe'nin gözünü diktiği yeni oyuncu Joao Pedro
Fenerbahçe, yeni sezona başlamadan önce kadrosunu güçlendirmek adına adımlar atmaya devam ediyor. Şimdi de İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Joao Pedro'ya gözünü dikti. İşte konuya ilişkin detaylar...
SPOR
14 Temmuz 2022 - 12:30