Joao Pedro kimdir? Joao Pedro hangi takımalrda oynadı? Fenerbahçe'nin gözünü diktiği yeni oyuncu Joao Pedro







Joao Pedro kimdir?







Sarı lacivertli takım yeni sezon öncesinde sezona hızlı başlamak için kadro hazırlığı yapmaya devam ediyor. Güçlü isimleri bir araya toplayarak sahalara dönmek isteyen Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Joao Pedro'yu takıma katmak üzere adımlarını attı. Peki Joao Pedro kimdir? Mevkisi ne? İşte detaylar...İtalya'da forma giyen Joao Pedro geçtiğimiz sezonda çıktığı 39 maçta 13 gol, 4 asist yaptı. 2014 sezonunda beri Cagliari'de forma giyen futbolcu çıktığı 270 resmi maçta 86 gol atmasının yanı sıra 28 asist yaptı.