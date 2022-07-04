Joao Pedro kimdir? Joao Pedro mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?













Joao Pedro kimdir?

2022-2023 sezonuna bomba gibi girmeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları giderek hızlandı. Sarı kırmızılı kulüp, son olarak İtalya'nın Cagliari takımında oynayan Brezilyalı forvet Joao Pedro ile anlaştığı ve başarılı oyuncuyla 3 yıllık bir anlaşma imzaladığı öne sürüldü. Kulislerde konuşulan Joao Pedro, aynı zamanda futbol severler tarafından da merak edildi. Galatasaray yönetiminin forvet transferlerine ilişkin başlattığı çalışmalarda adı öne çıkan isimlerden biri olan Brezilyalı golcü Joao Pedro, günün hakkında en çok araştırma yapılan isimlerin başında yer aldığı görüldü. İşte, 30 yaşındaki oyuncu hakkında tüm bilgiler..9 Mart 1992 yılında Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Ipatinga şehrinde doğan Joao Pedro, 1.84 boyundadır ve 30 yaşındadır. Kariyerini Cagliari'de devam ettiren forvet oyuncusu Pedro'nun peşinde Galatasaray'ın olduğu iddia edilirken bu iddia İtalyan basını tarafından ortaya atıldı.Bir süredir Cagliari takımında top koşturan ve genel olarak orta saha pozisyonunda yer alan Brezilyalı yıldız Joao Pedro, profesyonel kariyerine işse Atlético Mineiro kulübünde başlamıştır. Buradan ayrıldıktan sonra Palermo, Vitória Guimarães, Peñarol, Santos talkımlarına görev alan yıldız oyuncu Estoril Praia ve Cagliari kulüpleri ile anlaşarak takım kadrolarında yer aldı.