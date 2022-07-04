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04 Temmuz 2022 - 16:14

Joao Pedro kimdir? Joao Pedro mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, gündemde Joao Pedro adı dolaşmaya başladı. Futbol severler kulislerde adı geçen Joao Pedro'nun kim olduğunu araştırırken başarılı oyuncunun hangi mevkilerde oynadığını da araştırmaya başladı.

SPOR
04 Temmuz 2022 - 16:14
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Joao Pedro kimdir? Joao Pedro mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?


2022-2023 sezonuna bomba gibi girmeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları giderek hızlandı. Sarı kırmızılı kulüp, son olarak İtalya'nın Cagliari takımında oynayan Brezilyalı forvet Joao Pedro ile anlaştığı ve başarılı oyuncuyla 3 yıllık bir anlaşma imzaladığı öne sürüldü. Kulislerde konuşulan Joao Pedro, aynı zamanda futbol severler tarafından da merak edildi.

Galatasaray yönetiminin forvet transferlerine ilişkin başlattığı çalışmalarda adı öne çıkan isimlerden biri olan Brezilyalı golcü Joao Pedro, günün hakkında en çok araştırma yapılan isimlerin başında yer aldığı görüldü. İşte, 30 yaşındaki oyuncu hakkında tüm bilgiler..



Joao Pedro kimdir

Joao Pedro kimdir?

9 Mart 1992 yılında Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Ipatinga şehrinde doğan Joao Pedro, 1.84 boyundadır ve 30 yaşındadır.

Kariyerini Cagliari'de devam ettiren forvet oyuncusu Pedro'nun peşinde Galatasaray'ın olduğu iddia edilirken bu iddia İtalyan basını tarafından ortaya atıldı.

Joao Pedro kimdir

Bir süredir Cagliari takımında top koşturan ve genel olarak orta saha pozisyonunda yer alan Brezilyalı yıldız Joao Pedro, profesyonel kariyerine işse Atlético Mineiro kulübünde başlamıştır. Buradan ayrıldıktan sonra Palermo, Vitória Guimarães, Peñarol, Santos talkımlarına görev alan yıldız oyuncu Estoril Praia ve Cagliari kulüpleri ile anlaşarak takım kadrolarında yer aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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