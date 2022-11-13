Joao Pedro: Takımımı yalnız bırakacağım için üzgünüm













Pedro'dan kırmızı kart açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kadiköy'de taraftarı önünde Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe flaş bir mağlubiyetle haftayı kapattı.Maçın henüz ilk dakikalarında Enner Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler, golcü oyuncusu Joao Pedro'nun kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıda 2 gol birden kalesinde görmüş ve maçı 2-1 kaybetmişti.Fenerbahçe'de Giresunspor maçında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Joao Pedro, gördüğü kart hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalayla birlikte taraftarlara seslendi. Pedro yaptığı açıklamada; ' Giresunspor maçında aldığımız mağlubiyette büyük bir pay sahibi olduğumu biliyorum. Gördüğüm kırmızı kart mücadeledeki durumumuzu çok etkiledi. Bunu asla unutmayacağım. Şunu da söylemek istiyorum ben asla kolay pes eden biri değilim. Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum, asla vazgeçmeyeceğim bundan emin olabilirsiniz... ' ifadelerini kullandı.