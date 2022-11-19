Joao Pedro'un Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına yanıt geldi. Pedro'nun menajerinden sürpriz ayrılık açıklaması

Fenerbahçe'ye sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer olan Joao Pedro'nun sarı lacivertli formayla inişli çıkışlı bir form grafiği çizmesi bazı tartışmalara neden olmuştu.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un da Joao Pedro'dan memnun olmadığı iddia edilirken, Ocak ayındaki ara transfer döneminde golcü oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönünde haberler
çıkmaya başlamıştı.
Pedro'nun menajeri ayrılık iddialarına yanıt verdi
Joao Pedro hakkında çıkan ayrılık iddiaları üzerine menajeri Marco Piccioli, A Spor'a bağlanarak oyuncusunun geleceği hakkında konuştu. Menajer Marco Piccioli, Joao Pedro'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda; ' Bir süredir bende medyada takip ediyorum. Pedro'nun takımdan ayrılacağı yönünde birçok haber
yapılıyor. Net bir şekilde belirtmek istiyorum ki Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve takımdan ayrılma gibi de bir düşüncesi yok. Jesus'un sisteminde Pedro sezon başından bu yana farklı pozisyonlarda oynuyor. Pedro'ya Jesus 10 numara pozisyonunda forma şansı verire daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. ' ifadelerini kullandı.