SPOR
19 Kasım 2022 - 15:40

Joao Pedro'un Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına yanıt geldi. Pedro'nun menajerinden sürpriz ayrılık açıklaması

Fenerbahçeli Joao Pedro'nun takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler üzerine golcü oyuncunun menajerinden sürpriz bir açıklama geldi. Pedro'nun takımdaki geleceği belli oldu.

SPOR
19 Kasım 2022 - 15:40
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Joao Pedro'un Fenerbahçe'den ayrılık iddialarına yanıt geldi. Pedro'nun menajerinden sürpriz ayrılık açıklaması


Fenerbahçe'ye sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer olan Joao Pedro'nun sarı lacivertli formayla inişli çıkışlı bir form grafiği çizmesi bazı tartışmalara neden olmuştu.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un da Joao Pedro'dan memnun olmadığı iddia edilirken, Ocak ayındaki ara transfer döneminde golcü oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönünde haberler çıkmaya başlamıştı.



pedro'nun menajerinden ayrılık açıklaması

Pedro'nun menajeri ayrılık iddialarına yanıt verdi

Joao Pedro hakkında çıkan ayrılık iddiaları üzerine menajeri Marco Piccioli, A Spor'a bağlanarak oyuncusunun geleceği hakkında konuştu.

Menajer Marco Piccioli, Joao Pedro'nun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda;

' Bir süredir bende medyada takip ediyorum. Pedro'nun takımdan ayrılacağı yönünde birçok haber yapılıyor. Net bir şekilde belirtmek istiyorum ki Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve takımdan ayrılma gibi de bir düşüncesi yok. Jesus'un sisteminde Pedro sezon başından bu yana farklı pozisyonlarda oynuyor. Pedro'ya Jesus 10 numara pozisyonunda forma şansı verire daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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