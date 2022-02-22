Joe Biden ABD, Donetsk ve Luhansk arasındaki ticarete yasak getirdi!

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız ülkeler olarak tanımasıyla ilgili kararnameyi imzaladıktan sonra Batı dünyası arka arkaya yaptırım senaryoları oluşturmaya başladı. Bununla ilgili ilk somut adım da ABD'den geldi.
abd Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in 'barışı tesis etmek' amacıyla askeri güç gönderdiği Donetsk ve Luhansk bölgelerine karşılıklı olarak yapılan ticari faaliyetlerin yasaklandığını gösteren kararnameyi imzaladığını açıkladı.
Söz konusu kararname ile birlikte Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine somut bir yaptırım uygulanırken bu bölgelerden ABD'ye doğrudan veya dolaylı olarak ithalat-ihracat gibi faaliyetler tümüyle yasaklanmış oldu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise kararname hükümlerine uymayarak bölgeyle ticari ilişkiler yürüten kişi ve kurumlar için de ayrı yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.
abd Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in 'barışı tesis etmek' amacıyla askeri güç gönderdiği Donetsk ve Luhansk bölgelerine karşılıklı olarak yapılan ticari faaliyetlerin yasaklandığını gösteren kararnameyi imzaladığını açıkladı.
Söz konusu kararname ile birlikte Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine somut bir yaptırım uygulanırken bu bölgelerden ABD'ye doğrudan veya dolaylı olarak ithalat-ihracat gibi faaliyetler tümüyle yasaklanmış oldu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise kararname hükümlerine uymayarak bölgeyle ticari ilişkiler yürüten kişi ve kurumlar için de ayrı yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.