DÜNYA
22 Şubat 2022 - 16:42
Güncelleme: 22 Şubat 2022 - 16:42

Joe Biden ABD, Donetsk ve Luhansk arasındaki ticarete yasak getirdi!

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya tarafından bağımsızlıkları tanınan Ukrayna'nın ayrılıkçı iki şehri olan Donetsk ve Luhansk bölgesi ile karşılıklı ticareti yasaklayan kararnameyi imzaladığı bildirildi.

DÜNYA
22 Şubat 2022 - 16:42
Güncelleme: 22 Şubat 2022 - 16:42
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Joe Biden ABD, Donetsk ve Luhansk arasındaki ticarete yasak getirdi!
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rusya yanlısı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız ülkeler olarak tanımasıyla ilgili kararnameyi imzaladıktan sonra Batı dünyası arka arkaya yaptırım senaryoları oluşturmaya başladı. Bununla ilgili ilk somut adım da ABD'den geldi. 








abd Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in 'barışı tesis etmek' amacıyla askeri güç gönderdiği Donetsk ve Luhansk bölgelerine karşılıklı olarak yapılan ticari faaliyetlerin yasaklandığını gösteren kararnameyi imzaladığını açıkladı.



Söz konusu kararname ile birlikte Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine somut bir yaptırım uygulanırken bu bölgelerden ABD'ye doğrudan veya dolaylı olarak ithalat-ihracat gibi faaliyetler tümüyle yasaklanmış oldu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise kararname hükümlerine uymayarak bölgeyle ticari ilişkiler yürüten kişi ve kurumlar için de ayrı yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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