Joe Biden'ın ziyaret edeceği Kuzey İrlanda'da terör tehdidi: El yapımı bombalar bulundu!













ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Kuzey İrlanda'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti. Bu ziyaret öncesi ülkede alarm verilirken Londonderry şehir mezarlığında dört adet ev yapımı bombanın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Pazartesi günü isyanların çıktığı Londonderry'deki Clegane Mezarlığı'ndaki bir boruda ev yapımı bomba bulundu. Ziyarete kapalı olan mezarlıkta yapılan aramada 3 adet el yapımı olduğu tespit edilen bombanın ele geçirildiği bildirildi. Kuzey İrlanda polisi (PSNI) yaptığı açıklamada bombanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.