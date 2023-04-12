DÜNYA
12 Nisan 2023 - 00:08

Joe Biden'ın ziyaret edeceği Kuzey İrlanda'da terör tehdidi: El yapımı bombalar bulundu!

Kuzey İrlanda'ya bir ziyaret gerçekleştirecek olan ABD Başkanı Biden'ın ziyaretinden önce ülkede terör tehdidi ortaya çıktı. Londonderry'deki kapalı bir mezarlıktan dört adet el yapımı bomba bulundu.

DÜNYA
12 Nisan 2023 - 00:08
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Joe Biden'ın ziyaret edeceği Kuzey İrlanda'da terör tehdidi: El yapımı bombalar bulundu!
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ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Kuzey İrlanda'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti. Bu ziyaret öncesi ülkede alarm verilirken Londonderry şehir mezarlığında dört adet ev yapımı bombanın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Joe Biden'ın ziyaret edeceği Kuzey İrlanda'da terör tehdidi



İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Pazartesi günü isyanların çıktığı Londonderry'deki Clegane Mezarlığı'ndaki bir boruda ev yapımı bomba bulundu. Ziyarete kapalı olan mezarlıkta yapılan aramada 3 adet el yapımı olduğu tespit edilen bombanın ele geçirildiği bildirildi. Kuzey İrlanda polisi (PSNI) yaptığı açıklamada bombanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

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