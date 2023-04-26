Joe Biden yeniden aday













Adaylığı konusunda Demokrat Parti içinde de zaman zaman tartışmaların odağında olan 80 yaşındaki Biden, Amerika tarihinin en yaşlı başkanı olarak gösteriliyor. Paylaştığı üç dakikalık video ile Amerikan halkından, yaşına ilişkin endişeleri bir kenara bırakmalarını istedi Biden.Kendisine başladığı işi bitirmek için daha fazla zaman tanımalarını istedi. 4 yıl önce başkanlık için aday olduğunda ABD'nin ruhu için bir savaşta olduuklarını söyleyen Biden, hala da bu savaşı verdiklerini belirtti.Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi. Ancak siyasi hayatında dönüm noktası Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcısı olarak görev yapması oldu. Ardından 3 kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerini, Eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakarak kazanan Biden, ABD'nin 46. Başkanı olarak Ocak 2021'den itibaren görev yapıyor.Biden ikinci kez seçilmesi durumunda 82 yaşında Beyaz Saray'daki görevine devam edecek. İkinci döneminin sonunda ise 86 yaşında olacak. Yapılan anketler Biden'ın yaşıyla ilgili Amerikan halkının endişesini her fırsatta ortaya koyuyor.2024'teki seçimlerde Demokrat Biden'ın Cumhuriyetçilerden muhtemel rakibi, Eski Başkan Trump ya da Florida valisi, De Santıs olarak öne çıkıyor.