Film severler heyecanla John Wick filmini bekliyor. John Wick filminin dördncüsü olarak yayınlanacak filmin ilk fragmanı seyircilerle paylaşıldı. Peki John Wick filmi ne zaman yayınlanıyor? John Wick filmi oyuncuları kimler? John Wick 4 Filmi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Film
23 Temmuz 2022 - 16:05
John Wick 4 filmi ne zaman yayınlanacak? John Wick 4'ün beklenen fragmanı yayınlandı!
İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de John Wick serisinin dördüncü filminin ilk fragmanı yayınlandı. Peki John Wick filmi ne zaman yayınlanıyor? Tüm detaylar haberimizde.
Film
23 Temmuz 2022 - 16:05