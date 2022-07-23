Film
23 Temmuz 2022 - 16:05

John Wick 4 filmi ne zaman yayınlanacak? John Wick 4'ün beklenen fragmanı yayınlandı!

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de John Wick serisinin dördüncü filminin ilk fragmanı yayınlandı. Peki John Wick filmi ne zaman yayınlanıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Film
23 Temmuz 2022 - 16:05
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John Wick 4 filmi ne zaman yayınlanacak? John Wick 4'ün beklenen fragmanı yayınlandı!
Film severler heyecanla John Wick filmini bekliyor. John Wick filminin dördncüsü olarak yayınlanacak filmin ilk fragmanı seyircilerle paylaşıldı. Peki John Wick filmi ne zaman yayınlanıyor? John Wick filmi oyuncuları kimler? John Wick 4 Filmi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

John Wick 4 filmi

John Wick 4 filminin yeni serisinde seyircilerin dikkatini en çok dövüş sahneleri çekmeyi başardı. Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin, senaristliğini ise Shay Hatten'in üstlendiği John Wick 4 filmi 24 Mart 2023 tarihinde sevenleriyle buluşacak.

Jhon Wick 4 Filmi Yayın Tarihi ve Oyuncuları

John Wick 4 filmi oyuncuları

John Wick filminde Keanu Reeves, Ian McShane, Bill Skarsgard, Ryan Castle, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson ve Laurence Fishburne yer alıyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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